Snapdragon 7s Gen 2 — новий 4-нм чип Qualcomm для середньобюджетних смартфонів

Qualcomm підготувала до випуску новий мобільний чипсет для смартфонів середнього рівня Snapdragon 7s Gen 2. Новинка виготовляється за нормами 4-нанометрового технологічного процесу.

Версія Snapdragon 7s має загалом дещо нижчу позицію в порівнянні з іншими чипами серії Snapdragon 7. Про це говорять менш продуктивні обчислювальні ядра і не настільки вражаючий блок ISP. Споживачів може спантеличувати назва, тому що в модельному ряді Qualcomm не було процесора Snapdragon 7s першого покоління, а Snapdragon 7 Gen 2 ще не представлений. До того ж немає офіційних відомостей про те, що саме означає буква «s», але в цьому випадку мова явно йде про урізання характеристик.

Процесор Qualcomm Snapdragon 7s Gen 2 містить 4 продуктивні обчислювальні ядра Kryo з частотою до 2,4 ГГц і 4 ефективні ядра з частотою до 1,95 ГГц. Графічне ядро Qualcomm Adreno (конкретна модель не вказується) підтримує роздільну здатність FHD+, частоту до 144 ГГц, також API OpenGL ES 3.2, Vulkan 1.3, OpenCL 2.0 FP. Пристрій також підтримує пам’ять LPDRR5 із частотою 3200 МГц, USB-C 3.1 та Quick Charge 4+.

На зміну мережевій платформі FastConnect 6900, яка доступна в Snapdragon 7+ Gen 2, прийшла молодша версія FastConnect 6700. Вона забезпечує пікову швидкість завантаження 2,9 Гбіт/с, підтримку Wi-Fi 6 і 6E, але підтримка Bluetoot обмежена лише версією 5.2. Spectra ISP підтримує одинарні камери з роздільною здатністю до 200 Мп та запис відео 4K/30р.

Qualcomm не уточнила, коли на ринок надійдуть пристрої на базі чипсета Snapdragon 7s Gen 2. За чутками, цей процесор дебютує у смартфонах Redmi Note 13, анонс яких очікується вже цього місяця.

Джерело: gsmarena