Sony підвищує вартість річної передплати PS Plus майже на третину — з 6 вересня Premium подорожчає до 152 євро

Sony анонсувала вересневу добірку безплатних ігор для передплатників PS Plus, а заразом повідомила невтішні новини щодо подорожчання всіх видів річної передплати PS Plus майже на третину з 6 вересня.
Вереснева добірка PS Plus
Цього разу добірка одна з найслабших — всього три гри, які передплатники PS Plus зможуть забрати з 5 вересня по 2 жовтня:
- Saint Row — перезапуск відомої екшен-серії від Deep Silver Volition (PS4 та PS5);
- Generation Zero — survival-шутер від авторів Just Cause про боротьбу з роботами у Швеції 1980-х.(PS4);
- Black Desert – Traveler Edition — MMORPG з відкритим світом в сетингу фентезі (PS4);
Підвищення вартості PlayStation Plus
Sony вирішила скорегувати вартість усіх річних планів PS Plus для всіх ключових ринків — Європа, США, Велика Британія та Японія. Важливо: власників 12-місячних планів, які вже діють, подорожчання не торкнеться аж до наступного списання. Окрім того, є ще час до 6 вересня, щоб придбати передплату за старими цінами. До того ж Україну, схоже, подорожчання не зачепить — принаймні, поки що такої інформації немає.
Як зміняться ціни на річну передплату PS Plus
|PS Plus
|Essential
|Extra
|Premium
|Стара ціна
|Нова ціна
|Стара ціна
|Нова ціна
|Стара ціна
|Нова ціна
|Європа
|€59,99
|€71,99
|€99,99
|€125,99
|€119,99
|€151,99
|США
|$59,99
|$79,99
|$99,99
|$134,99
|$119,99
|$159,99
|Велика Британія
|£49,99
|£59,99
|£83,99
|£99,99
|£99,99
|£119,99
|Японія
|¥5143
|¥6800
|¥8600
|¥11700
|¥10250
|¥13900
Ціни PlayStation Plus в Україні:
- Essentials — 209 грн на місяць, 549 грн на три місяці й 1299 грн на рік.
- Extra — 319 грн на місяць, 899 грн на три місяці й 2149 грн на рік.
- Deluxe — 369 грн на місяць, 1049 грн на три місяці й 2489 грн на рік.
У травні Sony вперше поділилася детальною статистикою щодо передплатників PS Plus: плану PS Extra надають перевагу 6,1 млн (13% від усіх), а топовому PS Premium навіть ще більше — 8 млн (17%). Кількість активних користувачів PSN в місяць нещодавно сягнуло 108 млн, а от кількість передплатників PS Plus у нещодавньому квартальному звіті Sony не уточнила.
До речі, Sony підіймає ціни на PS Plus майже одночасно з Microsoft, яка раніше анонсувала подорожчання Game Pass майже у всіх країнах (в Україні вартість PC Game Pass залишиться незмінною 190₴/міс.)
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