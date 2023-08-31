Sony підвищує вартість річної передплати PS Plus майже на третину — з 6 вересня Premium подорожчає до 152 євро

Sony анонсувала вересневу добірку безплатних ігор для передплатників PS Plus, а заразом повідомила невтішні новини щодо подорожчання всіх видів річної передплати PS Plus майже на третину з 6 вересня.

Вереснева добірка PS Plus

Цього разу добірка одна з найслабших — всього три гри, які передплатники PS Plus зможуть забрати з 5 вересня по 2 жовтня:

Saint Row — перезапуск відомої екшен-серії від Deep Silver Volition (PS4 та PS5);

Generation Zero — survival-шутер від авторів Just Cause про боротьбу з роботами у Швеції 1980-х.(PS4);

Black Desert – Traveler Edition — MMORPG з відкритим світом в сетингу фентезі ( PS4 );

Підвищення вартості PlayStation Plus

Sony вирішила скорегувати вартість усіх річних планів PS Plus для всіх ключових ринків — Європа, США, Велика Британія та Японія. Важливо: власників 12-місячних планів, які вже діють, подорожчання не торкнеться аж до наступного списання. Окрім того, є ще час до 6 вересня, щоб придбати передплату за старими цінами. До того ж Україну, схоже, подорожчання не зачепить — принаймні, поки що такої інформації немає.

Як зміняться ціни на річну передплату PS Plus

PS Plus Essential Extra Premium Стара ціна Нова ціна Стара ціна Нова ціна Стара ціна Нова ціна Європа €59,99 €71,99 €99,99 €125,99 €119,99 €151,99 США $59,99 $79,99 $99,99 $134,99 $119,99 $159,99 Велика Британія £49,99 £59,99 £83,99 £99,99 £99,99 £119,99 Японія ¥5143 ¥6800 ¥8600 ¥11700 ¥10250 ¥13900

Ціни PlayStation Plus в Україні:

Essentials — 209 грн на місяць, 549 грн на три місяці й 1299 грн на рік.

Extra — 319 грн на місяць, 899 грн на три місяці й 2149 грн на рік.

Deluxe — 369 грн на місяць, 1049 грн на три місяці й 2489 грн на рік.

У травні Sony вперше поділилася детальною статистикою щодо передплатників PS Plus: плану PS Extra надають перевагу 6,1 млн (13% від усіх), а топовому PS Premium навіть ще більше — 8 млн (17%). Кількість активних користувачів PSN в місяць нещодавно сягнуло 108 млн, а от кількість передплатників PS Plus у нещодавньому квартальному звіті Sony не уточнила.

До речі, Sony підіймає ціни на PS Plus майже одночасно з Microsoft, яка раніше анонсувала подорожчання Game Pass майже у всіх країнах (в Україні вартість PC Game Pass залишиться незмінною 190₴/міс.)