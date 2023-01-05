Sony повідомила про 30 млн проданих PS5 та показала перші кадри майбутньої кіноадаптації Gran Turismo від Ніла Блумкампа

Sony в межах CES 2023, яка цими днями проходить у Лас-Вегасі, зробила кілька цікавих анонсів, зокрема поділилася оновленими даними про продажі консолі PlayStation 5.

Допомагаємо Як бійці Херсонського напрямку обирали дрони і як це можете зробити ви

Продажі PlayStation 5

Востаннє Sony ділилася статистикою продажів у листопадовому квартальному звіті — тоді повідомлялося, що PS5 розійшлася по світу накладом 25 млн екземплярів. Відтоді Sony відвантажила на ринок ще 5 млн консолей PS5, тож наразі результат складає 30 млн одиниць. Лідер PlayStation Джим Раян окремо відзначив, що у грудні 2022 року продажі PS5 виявилися рекордними з моменту випуску консолі. Якщо пам’ятаєте, продажі PS5 почалися в США, Японії та ще кількох країнах 12 листопада 2020 року, а по всьому світу — 19 листопада.

Можна пригадати, що Sony прогнозувала до березня 2023 року реалізувати щонайменше 18 мільйонів одиниць PS5 та вийти на загальний тираж 40 млн — керівництво поки не переглядало свою попередню оцінку та не коригувало її. Наразі вона виглядає відірваною від реальності, особливо з врахуванням підвищених цін.

Gran Turismo 7 та Beat Saber на PS VR2

Також глава PlayStation анонсував вихід Gran Turismo 7 та Beat Saber на PS VR2. Ба більше, VR-версія Gran Turismo 7 буде безплатною для власників найновішої частини популярного автосимулятора (Gran Turismo 7, вийшла у березні для PlayStation 4 і 5). Гарнітура PS VR2 за $550 надійде у продаж 22 лютого 2023 року і на старті компанія обіцяє щонайменше 30 ігор, включно з Horizon Call of the Mountain.

Курс WOMEN IN LEADERSHIP Дізнайтеся, як утримувати work-life-баланс, від топменеджерки з досвідом в NPR, Microsoft, IBM та Amazon Alexa. РЕЄСТРУЙТЕСЯ!

Кіноадаптація Gran Turismo Ніла Блумкампа

Також Sony показала перші кадри майбутнього фільму з Gran Turismo від Ніла Бломкампа. Наприкінці грудня режисер, найбільш відомий за «Районом № 9» та «Елізіумом», повідомив про завершення зйомок фільму за мотивами популярної серії автосимуляторів Sony.

В короткому відео мигцем можна побачити Девіда Гарбора, Орландо Блума та Даррена Барнета, які зіграли головні ролі в адаптації. В основі сценарію адаптації лежить реальна історія про юного шанувальника Gran Turismo, який у 20-річному віці здобуває перемогу у серії змагань Nissan та починає кар’єру професійного автогонника. Прем’єра фільму запланована на 11 серпня 2023 року.

Тизер фільму за грою Gran Turismo