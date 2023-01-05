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Sony повідомила про 30 млн проданих PS5 та показала перші кадри майбутньої кіноадаптації Gran Turismo від Ніла Блумкампа

Sony повідомила про 30 млн проданих PS5 та показала перші кадри майбутньої кіноадаптації Gran Turismo від Ніла Блумкампа

Sony в межах CES 2023, яка цими днями проходить у Лас-Вегасі, зробила кілька цікавих анонсів, зокрема поділилася оновленими даними про продажі консолі PlayStation 5.

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Продажі PlayStation 5

Востаннє Sony ділилася статистикою продажів у листопадовому квартальному звіті — тоді повідомлялося, що PS5 розійшлася по світу накладом 25 млн екземплярів. Відтоді Sony відвантажила на ринок ще 5 млн консолей PS5, тож наразі результат складає 30 млн одиниць. Лідер PlayStation Джим Раян окремо відзначив, що у грудні 2022 року продажі PS5 виявилися рекордними з моменту випуску консолі. Якщо пам’ятаєте, продажі PS5 почалися в США, Японії та ще кількох країнах 12 листопада 2020 року, а по всьому світу — 19 листопада.

Можна пригадати, що Sony прогнозувала до березня 2023 року реалізувати щонайменше 18 мільйонів одиниць PS5 та вийти на загальний тираж 40 млн — керівництво поки не переглядало свою попередню оцінку та не коригувало її. Наразі вона виглядає відірваною від реальності, особливо з врахуванням підвищених цін.

Gran Turismo 7 та Beat Saber на PS VR2

Також глава PlayStation анонсував вихід Gran Turismo 7 та Beat Saber на PS VR2. Ба більше, VR-версія Gran Turismo 7 буде безплатною для власників найновішої частини популярного автосимулятора (Gran Turismo 7, вийшла у березні для PlayStation 4 і 5). Гарнітура PS VR2 за $550 надійде у продаж 22 лютого 2023 року і на старті компанія обіцяє щонайменше 30 ігор, включно з Horizon Call of the Mountain.

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Кіноадаптація Gran Turismo Ніла Блумкампа

Також Sony показала перші кадри майбутнього фільму з Gran Turismo від Ніла Бломкампа. Наприкінці грудня режисер, найбільш відомий за «Районом № 9» та «Елізіумом», повідомив про завершення зйомок фільму за мотивами популярної серії автосимуляторів Sony.

В короткому відео мигцем можна побачити Девіда Гарбора, Орландо Блума та Даррена Барнета, які зіграли головні ролі в адаптації. В основі сценарію адаптації лежить реальна історія про юного шанувальника Gran Turismo, який у 20-річному віці здобуває перемогу у серії змагань Nissan та починає кар’єру професійного автогонника. Прем’єра фільму запланована на 11 серпня 2023 року.

Тизер фільму за грою Gran Turismo


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