Найбільша ракета в історії. SpaceX знову зібрала докупи Starship, а Маск заявив про готовність до нового старту (треба лише дозвіл FAA)

6 вересня SpaceX знову зібрала повноцінний прототип ракети Starship з обома ступенями (70-метровий прискорювач/перший ступінь Super Heavy B9 + 50-метровий космоліт/другий ступінь Starship S25) — після всіх перевірок інженери за допомогою вже відомої 140-метрової вежі-крана Mechazilla повноцінно з’єднали обидві частини ракети, а Ілон Маск відзвітував щодо повної готовності до нової спроби запуску. Дати другого орбітального польоту Starship все ще немає — потрібно ще дочекатися видачі дозволу Федерального авіаційного управління США (FAA).

Як завжди, за процесом встановлення Starship на Super Heavy можна було спостерігати наживо у кількох трансляціях, які охочі тепер можуть переглянути у записі. Ось, наприклад, стрім популярного каналу NASASpaceflight, який пильно стежить за розробкою Starship від самого початку.

Досі SpaceX вже кілька разів збирала 120-метровий Starship у вертикальному положенні разом з прискорювачем Super Heavy. Новий прототип цікавий насамперед проміжним відсіком між прискорювачем і кораблем, завдяки чому ракета побила власний рекорд 120 метрів та стала ще вищою, на пару метрів. Призначення цього відсіку — та сама гаряча схема розділення, коли запалювання двигунів другого ступеня відбуватиметься ще під час роботи частини двигунів першого. Всередині цього відсіку знаходиться тепловий екран, який в поєднанні із перфорованими бічними стінками має забезпечити ефективне відведення розпечених газів назовні та захист цілісності першого ступеня під час «гарячого» розстикування.

Перша спроба Starship досягнути навколоземної орбіти 20 квітня 2023 року попри вдалий початок зрештою завершилася вибухом — відразу старту кілька двигунів самовільно відключилися і до етапу роз’єднання ступенів система не дійшла; її підірвали командою з центра керування після досягнення максимальної висоти 39 кілометрів. Детальніше про цю подію — розповідали в окремому квітневому матеріалі на сайті.

Відтоді SpaceX провела серйозну роботу над помилками в межах підготовки до другої спроби — команда інженерів серйозно модернізувала стартовий майданчик та всю інфраструктуру космодрому у Бока-Чика, де зосереджена розробка РН. Зокрема, безпосередньо під стартовим столом встановили масивну сталеву пластину з безліччю невеличких отворів, через які під тиском розпорошується великий об’єм води. Нова система відведення газів та гасіння полум’я, яка в дії нагадує гігантський душ, раніше пройшла кілька тестів — вона має звести нанівець негативний вплив реактивного струменю від трьох десятків двигунів Raptor 2; минулого разу він розтрощив посилену бетонну основу стартового столу, утворивши під ним величезний кратер, а уламки каменів, які розліталися на десятки метрів навколо, наробили немало шкоди як інфраструктурі космодрому, так і прилеглим територіям.

Additional views from Booster 9’s second static fire pic.twitter.com/uNVwI0uNiN

Фактично на сьогодні SpaceX пройшла всі ключові етапи підготовки до другої спроби запуску Starship на орбіту — раніше команда провела усі необхідні наземні тести, включно з вогневими випробуваннями прототипів корабля та прискорювача. Ба більше, перший ступінь Super Heavy B9 навіть випробували повторно — вдруге лише два двигуни із 33 передчасно вимкнулися, а інші пропрацювали всі 6 секунд. Окрім того, SpaceX вже отримала ліцензію на зв’язок зі Starship від Федеральної комісії зв’язку (FCC) — вона діятиме з 7 вересня 2023 року по 23 лютого 2024 року.

Команда інженерів Starship до другої спроби орбітального запуску внесла понад 1000 змін — з врахування досвіду, отриманого під час першої спроби. Водночас Ілон Маск наприкінці червня розповідав, що ймовірність того, що Starship на цей раз досягне орбіти складає 60%, а сам запуск може відбутися вже за 6 тижнів (так, Маск вчергове нагадав, що його прогнози не дуже точні).

Just now the FAA says the Starship mishap investigation remains open. pic.twitter.com/mjX7lsH3PN

— Eric Berger (@SciGuySpace) September 6, 2023