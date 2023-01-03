SpaceX залучила додаткові $750 млн й тепер оцінюється у $137 млрд. Головний інвестор — американський венчурний фонд Andreessen-Horowitz

SpaceX залучить 750 мільйонів доларів у рамках нового раунду фінансування, згідно з яким компанія оцінюється в 137 мільярдів доларів. Фонд Andreessen Horowitz вважається головним інвестором у новому раунді фінансування.

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Минулого місяця SpaceX дозволила інсайдерам продавати акції по $77 за одиницю, у результаті чого оцінка компанія наближається до $140 млрд. Раніше повідомлялось, що компанія залучила понад $2 мільярди у 2022 році, включаючи раунд у $250 мільйонів у липні, і була оцінена в $127 мільярдів доларів під час раунду акцій у травні.

Відповідно до електронного листа, надісланого потенційним інвесторам SpaceX, фонд Andreessen-Horowitz Andreessen Horowitz — американський венчурний фонд заснований двома активними інвесторами в технологічні компанії Кремнієвої Долини — Марком Андрессеном та Беном Горовіцом. (A16z), ймовірно, очолить новий раунд фінансування. Серед перших інвесторів SpaceX були Founders Fund, Sequoia, Gigafund та багато інших.

A16z також брав участь у викупі Ілоном Маском Twitter за 44 мільярди доларів, який завершився наприкінці жовтня 2022 року.

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Минулого року SpaceX відзначилась кількома досягненнями, але стикнулася із затримками своєї програми Starship, яка є частиною зусиль NASA із повернення астронавтів на Місяць. З іншого боку, супутниковий інтернет-сервіс компанії Starlink нині має понад 1 мільйон активних абонентів і став порятунком для користувачів в Україні, які постраждали від збоїв в інфраструктурі після вторгнення росії. SpaceX також перевершила власний рекорд та здійснила 60 запусків у 2022-му році.

Зараз компанія продовжує розробку своїх ракет-носіїв Starship і Super Heavy на заводі Starbase в Бока-Чіка, штат Техас. Ще невідомо, коли компанія перейде до наступного етапу програми, який передбачає випробування з їх орбітального запуску.

Оскільки Маск неодноразово висловлювався про геополітичні питання в Twitter, адміністратор NASA Білл Нельсон нещодавно запитав президента та головного операційного директора SpaceX Гвінн Шотвелл, чи може його “відволікання” вплинути на співпрацю SpaceX із космічним агентством. Нельсона запевнили, що не може.

NASA також зараз розглядає можливість залучення SpaceX для порятунку астронавтів на МКС, включаючи двох представників роскосмосу. У грудні на російській капсулі “союз” стався “витік невідомої речовини”, і нині проводиться розслідування, яке визначить, чи зможе космічний корабель безпечно повернути екіпаж додому, або потрібно вжити екстрених заходів.

Джерело: CNBC