Spoiler Alert: хейтери Джоан Роалінг публікують сюжетні спойлери Hogwarts Legacy

Анонс гри Hogwarts Legacy порадував багатьох користувачів, але водночас викликав хвилю обурення в інших людей. Чимала група людей має намір (і закликає) бойкотувати гру, сподіваючись надіслати повідомлення Джоан Роулінг.

Хоча авторка книг про Гаррі Поттера не має прямого відношення до гри, вона створила світ, в якому відбуваються дії Hogwarts Legacy і таким чином неминуче виграє від її продажів. Ще олії у вогонь підлили жарти та висловлювання Роулінг щодо трансгендерів. І тепер трансгендери та їхні союзники повстали проти Hogwarts Legacy.

Формально гра виходить на платформах PlayStation 5, Xbox Series X|S і ПК тільки 10 лютого. Але гравці, які оформили попереднє замовлення на версію Deluxe Edition, отримали доступ до гри на кілька днів раніше. Завдяки цьому гра вже змогла побити рекорд з одночасних переглядів у Twitch. Але ранній доступ також дозволив дізнатися сюжет гри до її «офіційного» виходу.

І тепер хейтери публікують в інтернеті спойлери, щоб заздалегідь розповісти важливі сюжетні повороти й тим самим зменшити інтерес гравців. Адже багато хто не захоче проходити гру, якщо знатиме, що на них чекає попереду чи наприкінці. Зараз мережею гуляють два сюжетні спойлери (обережно, за посиланням спойлери), які тиражуються трансгендерною спільнотою у соціальних мережах.

Цих двох спойлерів більш ніж достатньо, щоб вплинути на отримання гравцями задоволення від сюжетної лінії Hogwarts Legacy, і геймери були люті, виявивши їх у Twitter та Facebook ще до запуску гри.

Своєю чергою гравці закликають трансгендерів «не бути мудаками» і не публікувати спойлери – навіть якщо вони мають претензії до Роулінг, їхні дії псують задоволення від гри рядовим користувачам.

Джерело: wegotthiscovered