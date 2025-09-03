banner
Тотальне домінування: NVIDIA контролює 94% ринку дискретних відеокарт

NVIDIA збільшила частку ринку дискретних відеокарт до 94%

NVIDIA зміцнила своє лідерство в сегменті дискретних графічних процесорів, показавши найвищий результат за всю історію. У другому кварталы 2025 року на “зелену” компанію припадало 94% ринку. Конкурент AMD має лише 6%, а Intel цього разу не отримала жодного цілого відсотка.

Ще в попередньому звіті Jon Peddie Research (JPR) прогнозувалося, що NVIDIA практично повністю домінуватиме на ринку. І новий звіт JPR підтвердив цю тенденцію: у другому кварталі 2025 року постачання дискретних GPU зросло на 27% порівняно з попереднім кварталом, а відвантаження графічних прискорювачів для дата-центрів додатково збільшилося на 4,7%.

Тотальне домінування: NVIDIA контролює 94% ринку дискретних відеокарт
Динаміка ринку дискретних відеокарт / JPR

Згідно з оцінкою JPR, у період з 2024 по 2028 рік середньорічний темп падіння ринку дискретних GPU становитиме -5,4%. Попри це, база встановлених дискретних відеокарт досягне 163 млн пристроїв. Очікується, що протягом наступних п’яти років 87% настільних ПК матимуть дискретну графіку. Це означає, що попит на відеокарти залишатиметься високим завдяки геймінгу, професійним завданням і застосуванню ШІ.

У другому кварталі 2025 року NVIDIA не тільки утримала першість, а й наростила свою частку на 2,1% проти попереднього кварталу, довівши її до 94%. Водночас AMD втратила ті самі 2,1% та зупинилася на 6%. Intel залишилася з 0%.

Тотальне домінування: NVIDIA контролює 94% ринку дискретних відеокарт
Частка NVIDIA на ринку дискретних відеокарт стабільно зростає / JPR

Сильні продажі нової серії GeForce RTX 50 (Blackwell) підтверджуються й фінансовими результатами NVIDIA: в ігровому сегменті зафіксовано рекордну виручку. Аналітики очікують, що у святковий сезон (четвертий квартал) ці показники зростуть ще більше.

У звіті JPR також зазначається, що нещодавні тарифи, запроваджені США, спричинили певну “паніку” на ринку. Ціни на топові відеокарти піднялися, а запаси вичерпуються. При цьому відеокарти початкового та середнього рівня ще можна купити дешевше, але покупці намагаються придбати нові моделі за прийнятними цінами, поки ситуація не погіршилася.

До кінця цього року масштабних запусків GPU від NVIDIA та AMD не очікується. Серії RTX 50 (Blackwell) та Radeon RX 9000 (RDNA 4) вже фактично завершені, але їхнє масштабне оновлення відкладається на наступний рік. Єдина потенційна інтрига — Intel, яка може представити потужніший варіант Battlemage.

Джерело: wccftech

