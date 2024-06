У DLC Disruptor для Hitman гравці полюватимуть на Конора Макгрегора, бійця MMA

Розділ Ігри виходить за підтримки ?

IO Interactive оголосила, що у новому доповненні Hitman ціллю Агента 47 стане Конор Макгрегор, боєць змішаних єдиноборств. Він стане наступною «невловною ціллю» в Hitman World of Assassination у всіх версіях гри з 27 червня по 29 липня у версіях для Nintendo Switch, PlayStation 4, PlayStation 5, Windows PC, Xbox One і Xbox Series X.

Персонаж Макгрегора в Hitman відомий як The Disruptor, і він буде зображений боєць ММА у грі. Disruptor має змагатися з Тімом Квінном, генеральним директором Quantum Leap, який раніше з’являвся в місії Hitman 3 «Прощання» (The Farewell). Згідно з IO Interactive, зацікавлені особи в Quantum Leap побоюються, що The Disruptor принизить Квінна, і доручили Агенту 47 знищити персонажа Макгрегора до того, як відбудеться матч.

Місія Disruptor відправляє гравців на острів Sgàil «під час конклаву таємного товариства Ark, організації, що складається з найбагатших і найвпливовіших людей у ​​світі», — йдеться в пресрелізі IO Interactive. Ця місія буде доступна для гри новачкам Hitman безплатно як частина безкоштовного стартового пакета гри.

Гравці Hitman World of Assassination також можуть отримати доступ до місії безкоштовно та можуть придбати пакет DLC Disruptor за $4,99. Він пропонує нову косметику з хутряним пальтом, а також різними предметами Макгрегора. DLC також пропонує постійний доступ до The Ostentatious, дворівневого аркадного контракту з невловимою ціллю The Disruptor.

Джерело: Polygon

