Microsoft з 10 березня закриє AltspaceVR — власну соціальну платформу змішаної реальності — після скорочення команди, яка над нею працювала

Раніше Microsoft скоротила понад 10 000 співробітників, зокрема й тих, які працювали у відділі змішаної реальності.

Microsoft закриє AltspaceVR — соціальну платформу віртуальної реальності — 10 березня 2023 року. Компанія поділилася новиною в блозі лише через кілька днів після масштабного звільнення працівників, зазначивши, що цей крок допоможе перемістити фокус “на підтримку імерсивного досвіду на базі Microsoft Mesh”.

AltspaceVR стала однією з перших соціальних мереж віртуальної реальності разом з іншими платформами, такими як VRChat і Rec Room. Платформа почала працювати у 2015 році й дозволяла переглянути, наприклад, різні комедійні сценки або обговорення дебатів, використовуючи Oculus Rift, Gear VR, HTC Vive та інші гарнітури віртуальної реальності.

Стартап планував закритися у 2017 році через фінансові проблеми, однак Microsoft придбала платформу в рамках своїх зусиль зі створення власної екосистеми змішаної реальності.

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У компанії кажуть, що користувачі можуть завантажити свої дані з AltspaceVR до завершення роботи платформи.

We have some sad news, Altspacers. #AltspaceVR is shutting down on March 10th. Though we hate saying goodbye, we also feel such pride and gratitude for all the magic that happened here. ✨ Thanks for joining us on this epic adventure. #socialvr https://t.co/peCwpaaBl3 — AltspaceVR (@AltspaceVR) January 20, 2023

На відміну від AltspaceVR, Microsoft Mesh орієнтований на компанії, які хочуть співпрацювати віддалено. Microsoft поступово розбудовувала Mesh з моменту першого оголошення про неї у 2021 році.

Тепер Microsoft, схоже, відмовляється від своїх амбіцій на метавсесвіт, “коригуючи” свою апаратну лінійку. Співробітники, які працюють над Mixed Reality Toolkit з відкритим вихідним кодом Microsoft, кажуть, що їх усіх звільнили, а звіт Windows Central вказує на те, що Microsoft також скоротила всю команду, яка стоїть за AltspaceVR. Корпорація звільнення цих команд поки не коментує.

Джерело: The Verge