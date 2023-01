Microsoft з 10 березня закриє AltspaceVR — власну соціальну платформу змішаної реальності — після скорочення команди, яка над нею працювала

Раніше Microsoft скоротила понад 10 000 співробітників, зокрема й тих, які працювали у відділі змішаної реальності.

Microsoft закриє AltspaceVR — соціальну платформу віртуальної реальності — 10 березня 2023 року. Компанія поділилася новиною в блозі лише через кілька днів після масштабного звільнення працівників, зазначивши, що цей крок допоможе перемістити фокус “на підтримку імерсивного досвіду на базі Microsoft Mesh”.

AltspaceVR стала однією з перших соціальних мереж віртуальної реальності разом з іншими платформами, такими як VRChat і Rec Room. Платформа почала працювати у 2015 році й дозволяла переглянути, наприклад, різні комедійні сценки або обговорення дебатів, використовуючи Oculus Rift, Gear VR, HTC Vive та інші гарнітури віртуальної реальності.

Стартап планував закритися у 2017 році через фінансові проблеми, однак Microsoft придбала платформу в рамках своїх зусиль зі створення власної екосистеми змішаної реальності.

У компанії кажуть, що користувачі можуть завантажити свої дані з AltspaceVR до завершення роботи платформи.

We have some sad news, Altspacers. #AltspaceVR is shutting down on March 10th.

Though we hate saying goodbye, we also feel such pride and gratitude for all the magic that happened here. ✨

Thanks for joining us on this epic adventure. #socialvr https://t.co/peCwpaaBl3

— AltspaceVR (@AltspaceVR) January 20, 2023