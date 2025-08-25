Новини Кіно 25.08.2025 comment views icon

Стівен Кінг схвалює: науково-фантастичний серіал "Інститут" продовжили на 2-й сезон

Катерина Даньшина

Стівен Кінг схвалює: науково-фантастичний серіал "Інститут" продовжили на 2-й сезон
Кадри з серіалу "Інститут"

Amazon та MGM+ продовжили науково-фантастичний серіал “Інститут” на другий сезон — напередодні фіналу першого, який вийшов в ефір 24 серпня.

Другий сезон отримає 8 епізодів, однак дата релізу поки невідома.

“Інститут” — це екранізація однойменного роману Стівена Кінга 2019 року, що оповідає про підлітка-генія Люка Елліса, який після викрадення прокидається у закладі повному дітей, які так само як і він мають надзвичайні здібності. Головні ролі взяли на себе Джо Фрімен (син Мартіна Фрімена) та Бен Барнс, який зіграв екс-поліцейського Тіма Джеймісона, що приїхав до сусіднього з закладом містечка, щоб розпочати нове життя.

Серед решти акторського складу з’являються Мері-Луїз Паркер, Сімона Міллер, Фіонн Лерд, Джейсон Діас та Джейн Люк. Стівен Кінг виступив виконавчим продюсером шоу, Джек Бендер взяв на себе режисерську роль, а Бенджамін Кавелл адаптував сценарій.

“Іноді ти перемагаєш, просто показавши їм, що ти все ще готовий боротися. “Інститут” повернеться із другим сезоном на MGM+”, — написав сам Кінг в анонсі з промо-відео до другого сезону.

За даними MGM+, “Інститут” приніс каналу “найбільшу в історії прем’єру”, тож не дивно, що серіал отримає продовження. Утім слід зазначити, що оцінки шоу, яке порівнюють з хітовими “Дивними дивами“, отримало доволі скромні — наразі 63% від критиків та 79% від глядачів на Rotten Tomatoes.

“Інститут” вразив глядачів своїм самобутнім сюжетом та винятковою грою акторів, які майстерно передають на екран унікальний голос Стівена Кінга”, — йдеться в заяві Майкла Райта, керівника MGM+. “Ми дуже раді, що можемо продовжити та розширити цю моторошну подорож і ще глибше зануритися в таємниці “Інституту” в другому сезоні”.

“Інститут” — це одна з багатьох екранізацій Кінга, які ми побачили у 2025 році. Раніше вийшли “Мавпа” та “Життя Чака”, на черзі — “Довга хода”, “Воно: Ласкаво просимо до Деррі” та фільм “Людина, що біжить”, який нещодавно отримав нову і дещо пізнішу дату виходу.

Перші реакції на фільм-антиутопію “Довга хода”: двогодинна панічна атака, що “розтрощить” вам серце

Джерело: Variety

