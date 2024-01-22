Новини Кіно 22.01.2024 о 18:36 comment views icon

«‎Сузір’я» — перший трейлер науково-фантастичного серіалу Apple з Нумі Рапас і Джонатаном Бенксом

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Катерина Даньшина

Авторка новин

«‎Сузір’я» — перший трейлер науково-фантастичного серіалу Apple з Нумі Рапас і Джонатаном Бенксом

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Серіал «‎‎Сузір’я» створений Пітером Гарнесом («Доктор Хто»), а режисером виступила Мішель Макларен («Гра престолів», «Пуститися берега»).

Нумі Рапас («Шерлок Холмс: Гра тіней», «Прометей») зіграє астронавтку, яка повертається на Землю після катастрофи в космосі — лише для того, щоб виявити, що «‎ключові частини її життя, здається, відсутні». У трейлері це проявляється як низка таємниць, які глядачу поступово доведеться розгадати — дивне піаніно, на якому головна героїня чомусь більше не може грати, невідомий голос на магнітофоні — разом із великою кількістю галюцинацій.

Окрім Рапас і Джонатана Бенкса («Пуститися берега»), у серіалі також знімаються Джеймс Д’Арсі, Джуліан Луман, Вільям Кетлетт і Барбара Сукова.

Перші три епізоди серіалу «‎‎Сузір’я» дебютують на Apple TV+ 21 лютого, решта виходитимуть щосереди.

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