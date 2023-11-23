Новини Софт 23.11.2023 о 12:56 comment views icon

«Сюрприз-сюрприз». Ілон Маск каже, що в X/Twitter повернуться заголовки — боротьба з клікбейтом, схоже, не вдалась

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Катерина Даньшина

Авторка новин

Заголовки із новин, поширених в соцмережі, зникли лише на місяць — нині Маск анонсував їх повернення, але у новому форматі.

«‎У наступному випуску X накладатиме заголовок у верхній частині зображення картки URL-адреси», — написав Маск.

Конкретніших термінів розгортання він не надав, як і прикладів того, як виглядатиме ця «‎картка».

У серпні Ілон Маск анонсував «знищення» заголовків із дописів з URL-адресами в попередніх переглядах — для покращення естетики та боротьби з клікбейтом. Зрештою оновлення запустили у жовтні, але користувачі не надто позитивно сприйняли зміну — для того, щоб побачити заголовки доводилось переходити прямо на сайти.

Видавці тим часом почали писати заголовки на зображеннях і публікувати посилання окремо або додавати заголовок до зображення згенерованої картки попереднього перегляду.

X / Twitter больше не показывает заголовки новостей — Илон Маск решил так побороть кликбейт

X тим часом знову переживає бурхливі дні, оскільки великі рекламодавці, такі як IBMApple, Disney і Comcast, призупинили виплати на рекламу, після того, як їхні оголошення з’явились поряд з антисемітськими та пронацистськими дописами, а сам Маск написав кілька подібних суперечливих коментарів.

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У вівторок із платформою припинила співпрацю 11:11 Media Періс Гілтон — лише через кілька тижнів після підписання угоди щодо розподілу доходів. Ілон Маск тим часом подав до суду на Media Matters зі звинуваченнями в наклепі.

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Максим Арсенюк

Compositing Artist, Freelance

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