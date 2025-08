Сюжет GTA 6 триватиме 75 годин і завершиться за межами США, — інсайдер

Інсайдери розкрили ключові деталі GTA 6 — скільки триватиме гра та яка в неї буде структура. Витік натякає на 75 годин сюжету з фіналом за межами США.

Інсайдер remiremus_ каже, що Rockstar підготувала найбільшу сюжетну кампанію в цій серії. Історія головних героїв Люсії і Джейсона матиме пролог і п’ять повноцінних розділів, з яких найдовшим із них стане четвертий — аж 22 години. Крім того, вперше дія гри завершиться за межами США, чого раніше не було в GTA. За словами інсайдера, кінцівка вже майже завершена — студії залишилось лише відполірувати графіку. Загалом гра триватиме:

Для порівняння: GTA 5 тривала близько 32 годин, а GTA 4 — ще менше. Виходить, що нова частина майже вдвічі довша. Цікаво, чи після перенесення сюжету з одного розділу в інший буде закрито доступ до локацій або взаємодії з персонажами? Принаймні зрозуміло, що саме так подадуть фінал, який перенесуть в іншу неназвану країну. Припускаю, що персонажі можуть тікати від поліції в Мексику.

Разом з тим інсайдер повторив вже відомий витік: бюджет GTA 6 оцінюється у $2 млрд. Хоча раніше сам видавець Take-Two казав суму вдвічі меншу — за останні п’ять років бюджет GTA 6 вже перевищив $1 млрд. Що насправді все одно робить тайтл одним з найдорожчих в історії геймдеву.

