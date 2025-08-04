Новини Ігри 04.08.2025 comment views icon

Сюжет GTA 6 триватиме 75 годин і завершиться за межами США, — інсайдер

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Маргарита Юзяк

Авторка новин

Сюжет GTA 6 триватиме 75 годин і завершиться за межами США, — інсайдер
GTA 6 / Rockstar

Інсайдери розкрили ключові деталі GTA 6 — скільки триватиме гра та яка в неї буде структура. Витік натякає на 75 годин сюжету з фіналом за межами США.

Інсайдер remiremus_ каже, що Rockstar підготувала найбільшу сюжетну кампанію в цій серії. Історія головних героїв Люсії і Джейсона матиме пролог і п’ять повноцінних розділів, з яких найдовшим із них стане четвертий — аж 22 години. Крім того, вперше дія гри завершиться за межами США, чого раніше не було в GTA. За словами інсайдера, кінцівка вже майже завершена — студії залишилось лише відполірувати графіку. Загалом гра триватиме:

  • Пролог — 2 години;
  • Розділ 1 — 6 годин;
  • Розділ 2 — 13 годин;
  • Розділ 3 — 16 годин;
  • Розділ 4 — 22 години;
  • Розділ 5 — 16 годин.

Для порівняння: GTA 5 тривала близько 32 годин, а GTA 4 — ще менше. Виходить, що нова частина майже вдвічі довша. Цікаво, чи після перенесення сюжету з одного розділу в інший буде закрито доступ до локацій або взаємодії з персонажами? Принаймні зрозуміло, що саме так подадуть фінал, який перенесуть в іншу неназвану країну. Припускаю, що персонажі можуть тікати від поліції в Мексику.

Разом з тим інсайдер повторив вже відомий витік: бюджет GTA 6 оцінюється у $2 млрд. Хоча раніше сам видавець Take-Two казав суму вдвічі меншу — за останні п’ять років бюджет GTA 6 вже перевищив $1 млрд. Що насправді все одно робить тайтл одним з найдорожчих в історії геймдеву.

Як відомо, GTA 6 мала вийти цього року, але реліз перенесли. Крім того, що студії-конкуренти нервують збоку — фанати намагаються відкопати хоч якусь інформацію. Офіційно вийшло лише два трейлери (в одному з яких показали геймплей) та десяток скриншотів, що є навмисним кроком студії.

Але деталі сюжету та мапа залишаються оповиті таємницею. Один моддер створював макет мапи в GTA 5, але Take-Two змусила його видалити. Нещодавно інший користувач поділився мапою на основі витоків і трейлерів — і ось вона вже інтерактивна та більш точна. Ще ширилися чутки про появу дітей вперше в серії, якщо силует в трейлері не бреше нашим очам.

GTA 6 запланована на 26 травня 2026-го. Оскільки про продовження франшизи майже нічого не відомо, то цей витік — поки найглибший погляд за лаштунки. Наскільки усе це правдиво — питання відкрите, бо Rockstar нічого не підтверджує і не спростовує. Але якщо навіть частина з цього правда — фанатів чекає кампанія масштабу Red Dead Redemption 2.

Джерело: remiremus_

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