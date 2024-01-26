На запитання, хто переміг на останніх президентських виборах на острові, китайський чатбот Ernie відповідає «‎Лай Цінде», але потім обов’язково додає: «Незалежно від того, як зміниться ситуація на Тайвані, основний факт полягає в тому, що існує лише один Китай».

Вищезгаданий коментар повторює слова пекінських дипломатів, сказані після обрання дружнього до США кандидата на президентську посаду в Тайвані, яким Китай воліє керувати.

Відповіді з політичним ухилом від китайських чатботів викликають велике занепокоєння в Тайваню, як власне і вплив великих китайських платформ, на кшталт TikTok чи програми електронної комерції Xiaohongshu, на культурні та політичні ідеї острова. Аби пом’якшити його та закріпитися в новоствореній екосистемі штучного інтелекту, Тайвань передбачив у бюджеті близько $555,6 млн на розвиток досвіду та інструментів у галузі ШІ до 2026 року, повідомляє Bloomberg.

Близько $7,4 млн витратять на Trustworthy AI Dialogue Engine або Taide — велику мовну модель, яка, за словами її розробників, надасть компаніям, банкам, лікарням і державним установам платформу для виконання таких завдань, як написання електронних листів і підбиття підсумків зустрічей.

«Велика мовна модель вбудовує систему знань регіону та щобільше, його основні цінності: свободу, демократію, права людини», — сказав Лі Ю Чже, професор прикладної математики в Національному університеті Чао Дун і координатор проєкту Taide.

Тайвань вже відіграє ключову роль у розвитку штучного інтелекту, оскільки TSMC є основним виробником чипів з ШІ для Nvidia. Поштовх до внутрішньої мовної моделі та відповідної програмної та інженерної екосистеми має просунути острів далі в ланцюжку розробки.

Розробники Taide ліцензують вміст місцевих ЗМІ та державних установ, а далі додають до Llama 2 (великої мовної моделі Meta з відкритим кодом). Однією з переваг цього підходу є те, що вміст буде надруковано традиційними китайськими ієрогліфами, якими користуються 23 мільйони жителів острова, замість спрощеної версії, яка існує в Китаї. Рання версія Taide має бути випущена у квітні цього року для вибраних партнерів для тестування.

Фінансування Taide блідне в порівнянні з мільярдами, витраченими на подібні проєкти такими гігантами як Meta та Microsoft. Хоча у ChatGPT є китайськомовний варіант, він не ідеальний для потреб острова, і основна причина полягає в тому, що уряд і компанії не хочуть, щоб приватні дані розміщувалися на платформі OpenAI.

Розробники Taide також кажуть, що їх кінцевий продукт забезпечить безпечну обробку та зберігання конфіденційної банківської, медичної та офіційної інформації, тим більше, що вона буде зберігатися на тайванських серверах.

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