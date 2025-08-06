Новини Авто 06.08.2025 comment views icon

Tesla Cybertruck не плаває, а Chevy Bolt EUV ефектно робить це під час повені в Техасі

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Вадим Карпусь

Автор новин

Tesla Cybertruck не плаває, а Chevy Bolt EUV ефектно робить це під час повені в Техасі
Chevy Bolt перейшов у режим човна під час повені в Техасі

Електромобілі не мають повітрозабірників і вихлопних систем, як авто з ДВЗ. Тому на відміну від традиційних машин, вони не ризикують «захлинутися» водою, коли в’їжджають у глибоку калюжу чи затоплену ділянку дороги. Але це не означає, що вони створені для плавання. Хоча Ілон Маск обіцяв, що Cybertruck плаватиме як човен, на практиці перевірити це не вдалося.

А от власник Chevy Bolt EUV у Техасі, здається, вирішив посрамити Cybertruck з його величезними зазорами в кузові. Чи то він просто вирішив, що його авто — це такий собі човен. Хай там як, він вирішив подолати водну перешкоду на своєму електромобілі. Через масштабні повені, що нещодавно накрили штат, водій опинився перед затопленим тунелем із майже метровим шаром води — і замість того, щоб розвернутись, він натиснув на педаль.

На відео, що розлетілося соцмережами, видно, як електрокар буквально “пливе”, повністю занурюючи у воду колеса та частину кузова. Справжній “Boat Mode” у стилі безстрашних, хоча й необачних, рішень.

 

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Допис, поширений Jaime Garcia (@stormchaserhtx)

Та попри відсутність гідроудару, занурення електромобіля у воду — це серйозний ризик. Навіть якщо машина вибереться з «пригоди» без зовнішніх пошкоджень, волога може проникнути до важливих електронних систем, порушити герметичність батареї, викликати коротке замикання або з часом призвести до поломок.

Як пише GM Authority, найбільша небезпека — це потрапляння води в високовольтні системи, що може спричинити небезпечні електричні збої або навіть призвести до загоряння. Хоча конкретно ця машина доїхала до фінішу без помітних проблем, ніхто не гарантує, що наслідки не проявляться пізніше.

Тож, як би не здавалося привабливим обійти затор чи зекономити час — не варто випробовувати електромобіль на водостійкість, якщо він на це не розрахований.

Варто пам’ятати, що технології в автопромі справді просунулись вперед. Але це не скасовує здорового глузду. Електромобілі мають свої плюси, але й особливі вимоги до експлуатації. І хоча їхні електричні компоненти зазвичай добре захищені, вода — не їхній союзник. Якщо вже й обирати напрям перед глибокою водою, то краще — об’їзний.

Джерело: electrek

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