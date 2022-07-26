Як працює інтернет від Starlink на швидкості 130 км/год — тест-драйв Мінцифри

В Мінцифри вирішили перевірити, як працює термінал для супутникового інтернету Starlink від SpaceX під час руху — для цього команда зібрала невеличку конструкцію, щоб стабілізувати роботу «тарілки» на великій швидкості, та провела відповідний тест-драйв. ‎Про результати експерименту автори розповіли у відео тривалістю трішки більше як дві хвилини.

Першочергова мета цього тесту — оцінка можливості використання Starlink для забезпечення швидкісного та стабільного інтернету у потягах «Укрзалізниці». Наприкінці червня голова Держспецзвʼязку Юрій Щиголь розповідав, що пілотний проєкт зі встановлення Starlink у поїздах «Укрзалізниці» не просто вдався — отримані результати навіть перевершили очікування фахівців SpaceX. І вже до кінця 2022 року супутниковий інтернет Starlink може з’явиться у потягах «Укрзалізниці» на регулярній основі.

Варто зазначити, що навіть у спеціальному тарифі Starlink RV для власників автофургонів забороняється користуватися інтернетом під час пересування авто, а порушення цих умов веде до втрати гарантії. А втім, для України компанія Ілона Маска зробила виключення — увімкнула режим мобільного роумінгу та оновила програмне забезпечення для зниження споживання енергії, щоб Starlink можна було живити від автомобільного прикурювача.

Технічні деталі

Щоб перевірити якість та стабільність інтернету від Starlink у дорозі, тестувальники:

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використали автомобільний інвертор для живлення термінала;

вимкнули механізм позиціювання антени та зафіксували горизонтальне положення;

застосували звичайну автомобільну шину, як амортизаційну платформу для розміщення антени;

розробили скрипти для автоматичних тестів швидкості та визначення стабільності з’єднання;

відстежували через GoPro, які перешкоди впливали на з’єднання.

Тест-драйв тривав приблизно 30 хвилин, а максимальна швидкість, з якого рухався автомобіль при цьому сягала 134 км/год. Це приблизно відповідає швидкості руху швидкісних поїздів «Інтерсіті». За попередніми результатами, втрата пакетів — маркер стабільності інтернету — склала усього 7%. Тобто можна сказати, що на великій швидкості інтернет від Starlink працює зі стабільністю в 93%. Під час тестування середня швидкість завантаження становила близько 100 Мбіт/с — цього більш ніж достатньо для комфортного перегляду потокового відео на YouTube, не кажучи вже про месенджери. Дашборд із детальними результатами тесту, які Мінцифри вже направила спеціалістам SpaceX для ознайомлення, можна переглянути за цим посиланням. Наразі Starlink вже працює не тільки на суші, а також на морі (яхти та лайнери) та в повітрі (літаки).

В Мінцифри підтвердили, що наразі в Україні працюють 12 000 терміналів Starlink і це найбільший показник в Європі. Наразі вони забезпечують високошвидкісний інтернет у містах по всій Україні (швидкість на приймання близько 150 Мбіт/с), зокрема і в регіонах, які зазнали катастрофічних руйнувань внаслідок авіаударів та обстрілів окупаційними російськими військами. Переважно вони працюють на об’єктах критичної інфраструктури — школи, лікарні, енергокомпані. Також старлінки використовують інтернет-компанії для відновлення власних послуг.

Відео

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На початку березня Президент України Володимир Зеленський після розмови з Ілоном Маском по відеозв’язку анонсував «можливі космічні проєкти» після закінчення війни, а Мінцифра розповіла про плани після Перемоги побудувати в Україні власну наземну станцію Starlink. Це дозволить суттєво покращити якість супутникового інтернету SpaceX для пересічних українців, оскільки зараз сигнал йде через станції у Польщі, Литві та Туреччині.

Детальніше про особливості та практичне використання Starlink у звичному міському середовищі — в окремому матеріалі на сайті.