Tesla прибирає Autopilot: автоматизоване кермування тепер лише за $99 на місяць

Tesla Model 3 і Model Y втратили Autopilot

Tesla кардинально переглянула підхід до систем допомоги водієві у США та Канаді. Компанія прибирає Autopilot зі стандартного оснащення Model 3 і Model Y. Відтепер нові автомобілі постачаються лише з адаптивним круїз-контролем Traffic Aware Cruise Control, без функції утримання в смузі. Щоб повернути автоматичне кермування, покупцям доведеться оформлювати підписку на Full Self-Driving (Supervised) або встигнути викупити її разово до 14 лютого.

Протягом більш ніж десяти років Autopilot був базовою системою допомоги водієві в електромобілях Tesla. Він поєднував адаптивний круїз-контроль із функцією Autosteer (автоматичне кермування), яка зчитувала розмітку, утримувала авто в центрі смуги та могла проходити повороти. Усе це відповідало рівню автоматизації Level 2 — автомобіль контролював швидкість і кермування, але водій мав постійно тримати руки на кермі та бути готовим втрутитися.

Тепер Tesla фактично демонтує цю зв’язку. У конфігураторі зник Autopilot як стандартна опція. Залишився лише Traffic Aware Cruise Control, який за допомогою камер і бортового комп’ютера стежить за трафіком попереду та автоматично регулює швидкість і дистанцію. Програмний шар, що відповідає за визначення смуг руху, планування траєкторії та постійні кермові команди, компанія більше не активує за замовчуванням. При цьому апаратна частина повністю готова до роботи — обмеження суто програмне. Подібний підхід вже намагалися використовувати інші автовиробники. Наприклад, BMW пропонувала за умовами підписки підігрів сидінь та можливість використання адаптивної підвіски. Хоча необхідне обладнання вже встановлене у проданому автомобілі, щоб скористатися ним, треба внести додаткову плату. Разом з тим Volkswagen впроваджувала щомісячну підписку за повну потужність електродвигуна.

Паралельно Tesla змінює модель продажу Full Self-Driving. До 14 лютого систему ще можна купити разово за $8000 і назавжди прив’язати до конкретного автомобіля. Після цієї дати варіант одноразової покупки зникне, а FSD залишиться лише у форматі підписки за $99 на місяць. Система й надалі класифікується як Level 2 і працює під наглядом водія. Вона вміє автоматично змінювати смуги, їхати за маршрутом, реагувати на світлофори та знаки. Усе це працює на власному програмному стеку Tesla з нейромережами, навченими на даних усього автопарку.

Фактично Autosteer, який раніше входив до Autopilot, тепер повністю перенесли у платний рівень FSD. Тобто навіть базове утримання в смузі на трасі, яке багато водіїв вважають стандартом для сучасного електромобіля, стало платною функцією.

Ці зміни відбуваються на тлі серйозного регуляторного та юридичного тиску. Компанія стикалася з судовими позовами через звинувачення в оманливій рекламі функцій допомоги водію. У Каліфорнії адміністративний суддя визнав, що Tesla вводила споживачів в оману, перебільшуючи можливості Autopilot і FSD. Суд рекомендував призупинити ліцензію компанії на продаж авто на 90 днів. Департамент транспортних засобів Каліфорнії дав Tesla 60 днів на виправлення маркетингу, зокрема на відмову від назви Autopilot. Крім того, Autopilot фігурує у низці позовів щодо смертельних ДТП, один із яких завершився вердиктом приблизно на $329 млн проти Tesla. Нагадаємо, FSD неодноразово призводила до аварій. Наприклад, Cybertruck з FSD врізався в стовп, а згодом автомобіль Tesla на автопілоті раптово з’їхав з дороги, врізався в дерево та перевернувся.

У такій ситуації відмова від бренду Autopilot і концентрація всіх розширених функцій у пакеті Full Self-Driving (Supervised) спрощує лінійку та робить позицію компанії юридично безпечнішою. Замість кількох пакетів — Autopilot, Enhanced Autopilot і FSD — тепер є базовий рівень із круїз-контролем і один преміальний варіант.

Є в цьому й бізнес-логіка та особиста зацікавленість Ілона Маска. Рівень підключення FSD виявився нижчим за очікування Tesla. Водночас один із ключових показників у пакеті винагороди Маска — 10 млн активних підписок FSD при 20 млн проданих авто. Перенесення Autosteer у платну підписку прямо стимулює зростання цього показника.

Для покупців усе виглядає просто й жорстко. Нові Model 3 і Model Y отримують лише адаптивний круїз-контроль, базові системи безпеки та короткий пробний період FSD. Утримання в смузі більше не входить до стандарту. Щоб повернути звичний “автопілотівський” досвід на трасі, доведеться платити щомісяця або встигнути купити FSD разово, поки така можливість ще існує. Або звернути увагу на автомобілі інших брендів, які пропонують подібні функції на інших умовах.

Джерело: techspot, gizmodo, arenaev