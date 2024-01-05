Tesla «відкликає‎» 1,6 млн авто у Китаї — через потенційну аварійність автопілота

Попри те, що процес називають «відкликанням» Tesla усуне проблеми «по повітрю» — тобто через бездротове оновлення.
Загалом оновлення отримають понад 1,6 млн електромобілів, вироблених у період із серпня 2014 до грудня 2023 року, включаючи локальні моделі Model 3s і Model Ys, а також імпортовані моделі преміумкласу, йдеться в заяві Державної адміністрації з регулювання ринку, на яку посилається Bloomberg.
Згідно з заявою регулятора, водії Tesla можуть «неправильно використовувати функції автопілота, збільшуючи ризик зіткнень і створюючи загрозу безпеці».
Торік Національне управління з безпеки дорожнього руху США зробило подібну заяву, звинувачуючи компанію у тому, що вона «недостатньо робить для того, щоб водії правильно використовували автопілот». Агенція продовжує багаторічне розслідування дефектів, щоб відстежити ефективність виправлень компанії на 2 мільйонах автомобілів.
Системи автоматизованого водіння Tesla зіткнулись з негативними реакціями після сотень ДТП за участю електромобілів виробника, подекуди з летальними наслідками. Попри регулярну рекламу Ілона Маска про те, що світ рухається назустріч «повністю автономним автомобілям», компанія все ще вимагає уваги від водія під час використання автопілота — зокрема, тримати руки на кермі та дивитися на дорогу.
Tesla також «відкликала» 7 538 Model S і Model X у Китаї, щоб запобігти розблокуванню замків дверей під час зіткнення, і близько 120 000 авто у США через подібну проблему.
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У 2023 році Tesla продала 1,8 млн електромобілів, що аж на 38% більше, ніж торік, хоча й вперше поступилась лідерством китайській BYD за результатами завершального кварталу.