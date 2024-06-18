TikTok раптово запустив нову соцмережу Whee — застосунок без анонсу з’явився у Google Play

Творці TikTok, надпопулярного застосунку для коротких відео, як виявилось, працювали над новою програмою — вона називається Whee і вже є в переліку Google Play.

Першим на появу Whee звернув увагу засновник APKMirror Артем Руссаковський (родом з України).

Am I the first one to report this? Bytedance, the developer of Tiktok, is testing a new app called Whee. It’s currently not available in the US but it is live in over a dozen countries.https://t.co/iNVQlVQ5C2https://t.co/n9rKnrHovE — Artem Russakovskii (@ArtemR) June 18, 2024

Наразі застосунок доступний для завантаження у Google Play (для обмеженого переліку країн) — з кількістю завантажень всього 10+. Файли APK Whee також розміщені на сторонніх сайтах.

Розробник TikTok Pte. Ltd. описує Whee як нову соціальну програму, яка може підтримувати зв’язок користувачів із їхніми близькими друзями «через спонтанні моменти життя». В офіційному описі сказано, що застосунок дозволить знімати та ділитися фото, «які побачать лише ваші друзі» — одним словом, щось на кшталт чергового Instagram.

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Нагадаємо, що в самого TikTok наразі великі проблеми в США — законодавці вимагають заблокувати застосунок, якщо він не перейде до нового власника. В Україні також запустили петицію щодо заборони соцмережі через її зв’язок з Китаєм та поширення дезінформації й російської пропаганди — наразі вона зібрала понад 11 000 голосів з 25 000 необхідних.