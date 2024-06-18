Новини Софт 18.06.2024 о 12:57 comment views icon

TikTok раптово запустив нову соцмережу Whee — застосунок без анонсу з’явився у Google Play

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Катерина Даньшина

Авторка новин

Творці TikTok, надпопулярного застосунку для коротких відео, як виявилось, працювали над новою програмою — вона називається Whee і вже є в переліку Google Play.

Першим на появу Whee звернув увагу засновник APKMirror Артем Руссаковський (родом з України).

Наразі застосунок доступний для завантаження у Google Play (для обмеженого переліку країн) — з кількістю завантажень всього 10+. Файли APK Whee також розміщені на сторонніх сайтах.

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Розробник TikTok Pte. Ltd. описує Whee як нову соціальну програму, яка може підтримувати зв’язок користувачів із їхніми близькими друзями «через спонтанні моменти життя». В офіційному описі сказано, що застосунок дозволить знімати та ділитися фото, «які побачать лише ваші друзі» — одним словом, щось на кшталт чергового Instagram.

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Нагадаємо, що в самого TikTok наразі великі проблеми в США — законодавці вимагають заблокувати застосунок, якщо він не перейде до нового власника. В Україні також запустили петицію щодо заборони соцмережі через її зв’язок з Китаєм та поширення дезінформації й російської пропаганди — наразі вона зібрала понад 11 000 голосів з 25 000 необхідних.


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