Топ переглядів MEGOGO у 2023 році: «‎Сам удома» та «Гра престолів‎» — рекордсмени за тривалістю перегляду, «Аватар: Шлях води‎» лідирує в продажах

Медіасервіс MEGOGO опублікував рейтинг популярності контенту серед користувачів платформи за 2023 рік.

Минулий рік відзначився поповненням каталогу MEGOGO, мова йде зокрема про серіали Paramount, Sony та HBO (контент останнього одразу обійняв місця у топах переглядів). Водночас українські стрічки не відставали за популярністю, щокварталу розташовуючись в рейтингах по сусідству зі світовими блокбастерами.

У MEGOGO зазначають, що нині 76% каталогу має українську аудіодоріжку — лише торік у дубляж українською інвестували майже $1 млн.

Загальний топ MEGOGO

«Аватар: Шлях води» / «Аватар» — №1 фільм за кількістю проданих одиниць

№1 фільм за кількістю проданих одиниць «Снайпер. Білий Ворон» — №1 український фільм за загальною тривалістю перегляду в годинах

№1 український фільм за загальною тривалістю перегляду в годинах «Сам Удома» / «Сам удома 2: Загублений у Нью-Йорку» — №1 фільм за загальною тривалістю перегляду в годинах у передплаті

№1 фільм за загальною тривалістю перегляду в годинах у передплаті «Гра престолів» — №1 серіал за загальною тривалістю перегляду в годинах у передплаті

№1 серіал за загальною тривалістю перегляду в годинах у передплаті «Міст» — №1 серіал за загальною тривалістю переглядів у безплатному перегляді

№1 серіал за загальною тривалістю переглядів у безплатному перегляді «Спати з жінками» — №1 аудіокнига за кількістю унікальних користувачів

№1 аудіокнига за кількістю унікальних користувачів «1984» — №1 аудіокнига за тривалістю прослуховування

№1 аудіокнига за тривалістю прослуховування «Війна в Україні» — №1 подкаст за тривалістю прослуховування

Найпопулярніші фільми

Покупка

Перше місце в рейтингу за 2023 рік займає довгоочікуваний «Аватар: Шлях води», далі «Оппенгеймер» — з мінімальним відривом від «Барбі», яка у світовому прокаті таки перевершила роботу Крістофера Нолана і стала найкасовішим фільмом 2023 року. Далі йдуть «Вартові Галактики 3», трилер «Меню», бойовик «Місія неможлива: Розплата. Частина перша», детектив «Привиди у Венеції», супергероїка «Чорна пантера: Ваканда назавжди», фентезі «Трансформери: Час Звіроботів» та екшн «Місія Кандагар».

Передплата

Лідерство серед фільмів у передплаті на MEGOGO тримає історія, яка стала традицією зимових свят — «Сам удома». За ним іде згаданий вище «Аватар: Шлях води», «Топ Ґан: Меверік», «Загублене місто» та «Гнів людський».

Щодо другої половини рейтингу: 3 із 5 фільмів — українського виробництва. Вони йдуть поруч із першою частиною «Гаррі Поттера» та фінальними «Месниками». Вирвалися в топ «Снайпер. Білий Ворон» та «Мирний-21», які регулярно потрапляли в трійку лідерів кварталу. Разом із ними закриває десятку одна з головних українських прем’єр 2023 року — «Люксембург, Люксембург» Антоніо Лукіча, що стала однією з 10 найкасовіших українських стрічок часів незалежності.

Безплатний перегляд

Найдовше користувачі дивилися український воєнний екшн «Кіборги» режисера Ахтема Сеітаблаєва за сценарієм Наталки Ворожбит. Крім «Кіборгів», список лідерів за безплатним доступом формують ще 4 українські фільми: «Іловайськ 2014. Батальйон «Донбас», «Крути 1918», «Донбас» та «Плем’я».

Також у десятку потрапили закордонні стрічки — «Гра тіней» з Ліамом Нісоном, «Екзотичне весілля» з Кіану Рівзом, легендарний «Вовк з Волл-стріт», французька комедія «Кохання, sex і турбулентність» та трилер «Темний спадок».

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Українське виробництво

Лідери серед стрічок українського виробництва та в копродукції з іншими країнами — «Снайпер. Білий Ворон», «Мирний-21» та «Люксембург, Люксембург». У десятку також увійшли українсько-польська історична драма «Щедрик», перша українська екранізація коміксу «Максим Оса та золото Песиголовця» та «Я працюю на цвинтарі»

Далі в топ із невеликим розривом у тривалості перегляду увійшли «Кіборги», «Все буде ОК!», «Іловайськ 2014. Батальйон “Донбас”» та «Памфір».

Найпопулярніші серіали

Передплата

«Гра Престолів» і досі тримає увагу глядачів й стала найпопулярнішим серіалом у передплаті MEGOGO, а от закриває рейтинг її приквел — «Дім Дракона». У топі є ще два проєкти HBO, які в кінці 90-х вивели американський канал на новий рівень, — це «Секс і місто» та «Клан Сопрано» на 8 і 9 місцях відповідно.

Серед закордонних сюжетів у десятку потрапила адаптація Шерлока Голмса «Елементарно», постапокаліптичні «Ходячі мерці» та хіт нульових «Усі жінки відьми». Решту топу складають три українські серіали — «Кріпосна», «Спіймати Кайдаша» та «Дільничний з ДВРЗ».

Безплатний перегляд

Кримінальний детектив «Міст» про загадкове вбивство на кордоні Швеції та Данії настільки полюбився глядачам, що посів перше місце в рейтингу. У решті топу панують серіали українського виробництва — комедії, мелодрами та детективи. Потрапили в список і дві новинки 2023 року: «Жіночий лікар. Нове життя» та «Встигнути до 30».

Найпопулярніше в розділі «Аудіо»

Аудіокниги за тривалістю прослуховування

Перше місце посіла в рейтингу посіла аудіоверсія культового роману-антиутопії Джорджа Орвелла «1984», написаного в 1948 році. В трійці лідерів також опинилися твори сучасних українських авторів: збірка есеїв та колонок Андрія Любки «Спати з жінками» та «Радіо Ніч» — роман головного українського постмодерніста Юрія Андруховича.

Аудіокниги за кількістю унікальних користувачів

У першу п’ятірку також увійшли аудіокниги з попереднього топу — «Спати з жінками, «1984», «Кобзар», «365 казок на ніч. Казки про героїв» та «Радіо Ніч».

Подкасти за тривалістю прослуховування

Цього року найпопулярнішими темами в рейтингу подкастів стали війна з росією, історія та спорт. Перше місце посів проєкт NV «Війна в Україні», друге та третє — історичний подкаст «Без оголошення війни» та проєкт для дітей «Суспільне Казки». Далі топ формують спортивні проєкти — «F1Podcast» про перегони Формули-1, «UA–Футбол» та «SportHub Єврофутбол», який восени отримав премію «Слушно» від MEGOGO Audio як найкращий спортивний подкаст.