Новини Авто 14.06.2023 о 14:51

Toyota обіцяє електромобілі із запасом ходу близько 1000 км, але не називає навіть приблизних термінів

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Вадим Карпусь

Автор новин

Toyota пізніше багатьох інших автовиробників виходить на ринок електромобілів, але має намір залучати споживачів однією з ключових характеристик такого транспорту – запасом ходу. Анонсуючи свою нову технологію, компанія заявляє, що «змінить майбутнє автомобілів» і має намір створити майбутні електромобілі із запасом ходу 1000 км. За даними Toyota, вона досягне цієї мети шляхом «інтеграції акумуляторів наступного покоління та звукових технологій».

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Компанія планує запустити повну лінійку електромобілів до 2026 року. Вона вже пропонує повністю електричний позашляховик bZ4X, який може проїхати близько 400 км на одному заряді. Крім того, у ці ж терміни компанія планує випустити електромобіль «наступного покоління» для свого люксового бренду Lexus.

Починаючи з 2016 року, Toyota «активно інвестує у галузі, орієнтовані на майбутнє». З того часу вона перенаправила близько половини своїх науково-дослідних витрат і штату співробітників на роботу з перспективних розробок. У травні Toyota запустила BEV Factory – спеціально створений майданчик для інновацій в акумуляторних технологіях для електромобілів. Компанія впровадила великовузлове лиття, вперше використане Tesla, що зменшить виробничі витрати. Завдяки цьому кузов автомобіля виготовлятиметься лише з трьох частин.

Джерело: Engadget


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