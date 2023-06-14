Toyota обіцяє електромобілі із запасом ходу близько 1000 км, але не називає навіть приблизних термінів

Toyota пізніше багатьох інших автовиробників виходить на ринок електромобілів, але має намір залучати споживачів однією з ключових характеристик такого транспорту – запасом ходу. Анонсуючи свою нову технологію, компанія заявляє, що «змінить майбутнє автомобілів» і має намір створити майбутні електромобілі із запасом ходу 1000 км. За даними Toyota, вона досягне цієї мети шляхом «інтеграції акумуляторів наступного покоління та звукових технологій».
Компанія планує запустити повну лінійку електромобілів до 2026 року. Вона вже пропонує повністю електричний позашляховик bZ4X, який може проїхати близько 400 км на одному заряді. Крім того, у ці ж терміни компанія планує випустити електромобіль «наступного покоління» для свого люксового бренду Lexus.
Починаючи з 2016 року, Toyota «активно інвестує у галузі, орієнтовані на майбутнє». З того часу вона перенаправила близько половини своїх науково-дослідних витрат і штату співробітників на роботу з перспективних розробок. У травні Toyota запустила BEV Factory – спеціально створений майданчик для інновацій в акумуляторних технологіях для електромобілів. Компанія впровадила великовузлове лиття, вперше використане Tesla, що зменшить виробничі витрати. Завдяки цьому кузов автомобіля виготовлятиметься лише з трьох частин.
Джерело: Engadget