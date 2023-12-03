Новини Кіно 03.12.2023 о 18:11 comment views icon

Трейлер другого сезону серіалу Halo демонструє війну з Ковенантом, анонс трейлера Halo Infinite кепкує з GTA 6

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Андрій Русанов

Автор сайту ITC.ua

Трейлер другого сезону серіалу Halo демонструє війну з Ковенантом, анонс трейлера Halo Infinite кепкує з GTA 6

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У першому трейлері другого сезону серіалу Halo Paramount+ оголосив його дату виходу – 8 лютого 2024 року. Відео пропонує похмурий погляд на загрозу, з якою зіткнулося людство. Ковенант уже в дорозі, піхотинці, які тримають атаку поруч зі спартанцями, навряд чи вийдуть з цієї битви живими.

«Майстер Чіф Джон-117 очолює свою команду елітних спартанців проти інопланетної загрози, відомої як Ковенант. Найбільша надія людства на перемогу у війні, Джон-117 виявляє свій глибокий зв’язок із таємничою інопланетною структурою, яка зберігає ключ до порятунку людства або його знищення — Halo».

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Відеоматеріал містить масу коротких переходів між битвами та персонажами: Сангхейлі, Кортаною, Майстром Чіфом у шоломі та без.

Halo

Також завтра має з’явитися трейлер гри Halo Infinite. Його анонс кепкує з оголошення GTA 6 запозиченням колірної гами.

Джерело: IGN

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