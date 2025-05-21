Трейлер фільму «Спійманий на крадіжці» — зірка «Дому дракона» стає панком і міняє Вестерос на кримінальний Нью-Йорк

Columbia Pictures

Вийшов перший трейлер майбутнього кримінального трилера Даррена Аронофскі «Спійманий на крадіжці» з Остіном Батлером, Меттом Смітом і Зої Кравіц в головних ролях.

В центрі сюжету колишній бейсболіст Хенк Томпсон (Батлер), який раптово опиняється серед кримінального світу Нью-Йорка 1990-х років і змушений орієнтуватися у тому, про що раніше не мав жодного уявлення.

«Хенк був феноменом бейсболу у старшій школі. І хоча більше він не може грати, решта справ йдуть добре. У нього є чудова дівчина, він працює барменом у нью-йоркському клубі, а його улюблена команда на шляху до фінальної ліги. Коли сусід-панк Расс просить Хенка доглянути за його котом протягом кількох днів, той раптово опиняється посеред строкатої компанії загрозливих гангстерів. Усі вони щось хочуть від Хенка, але він не знає чому. Намагаючись уникнути їхньої дедалі міцнішої хватки, хлопець змушений докласти всіх зусиль, щоб прожити достатньо довго, аби дізнатися одну важливу річ…», — з офіційного синопсису.

Кравіц грає дівчину Томпсона, а Смітт змінив біле волосся і лицарські обладунки Деймона Таргарієна на ірокез та одяг панка. Серед решти акторського складу з’являються репери Бед Банні та Action Bronson, Реджина Кінг, Вінсент Д’Онофріо, Лів Шрайбер та Гріффін Данн.

Vanity Fair місяцем раніше оприлюднив перший погляд на головних героїв:

Аронофскі («Реквієм за мрією») режисував фільм за сценарієм Чарлі Х’юстона (автора однойменної книги) і намагався зняти його протягом 15 років.

«Я відчував, що в нашому звичайному житті стільки напруги, що мені здається, що єдине, що Голлівуд завжди робив чудово, це розваги. Я подивився на свої проєкти й сказав: “Знаєте що? Найцікавіший з тих, що в мене є, — це сценарій Чарлі”», — сказав Аронофскі в інтерв’ю Vanity Fair.

Батлер раніше знявся в мінісеріалі «Володарі повітря» та фільмі Дені Вільнева «Дюна: Частина друга», який отримав два «Оскари» на цьогорічній церемонії. Кравіц нещодавно зрежисувала чорну комедію «Кліпни двічі», а Деймон працює над третім сезоном «Дому дракона».

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«Спійманий на крадіжці» вийде в кінотеатрах 29 серпня. Трейлер нижче (але прикрутіть звук).