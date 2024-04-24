«Кліпни двічі» — український трейлер чорної комедії з Ченнінґом Татумом, в якій Зої Кравіц дебютує як режисер

За сюжетом фільму технологічний мільярдер Слейтер Кінґ знайомиться з офіціанткою Фрідою на благодійному заході й запрошує її на свій приватний острів — однак те, що на початку здавалось раєм, згодом перетвориться у справжній кошмар.

З дівчиною починають траплятися дивні речі й зрештою вона починає сумніватися у своїй реальності. Якщо Фріда хоче вижити — їй доведеться докопатися до правди.

Окрім Ченнінґа Татума (дилогія «Мачо і ботан, «Кінґсмен: Золоте Кільце») в фільмі зіграли Наомі Акі («Зоряні війни: Скайвокер. Сходження»), Саймон Рекс (франшиза «Дуже страшне кіно»), Алія Шокат, Адріа Архона, Гейлі Джоел Осмент, Крістіан Слейтер та інші.

Акторка та співачка Зої Кравіц дебютує у режисерській ролі.

В українських кінотеатрах стрічка «Кліпни двічі» вийде 22 серпня.

Трейлер