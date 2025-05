Трейлер кримінальної драми «З вершин до низин» — рімейку «Рая та пекла» Акіри Куросави від A24 та Apple

A24

Вийшов перший тизер-трейлер кримінального трилеру «З вершин до низин» / Highest 2 Lowest — нового творіння оскароносного режисера Спайка Лі та сценариста Вільяма Алана Фокса, яке переосмислює поліційну драму Акіри Куросави 1963 року, випущену під назвою «Рай та пекло».

Обидва фільми своєю чергою базуються на детективному романі Еда Макбейна «Викуп Кінга» і оповідають про бізнесмена, який намагається вирішити — використати свої статки для подальшого просування кар’єри, або ж урятувати життя дитини. У версії Лі головний герой виступає музичним продюсером (Куросава оповідав про продавця взуття), а дитина, яка опиняється в небезпеці — син його шофера, якого помилково викрадають і тримають з метою викупу.

Головні ролі взяли на себе репер ASAP Rocky та Дензел Вашингтон, для якого «З вершин до низин» став п’ятою співпрацю зі Спайком Лі, але першою за останні 20 років. В їх спільному доробку зокрема: мюзикл «Блюз про краще життя» (1990), спортивна драма «Його гра» (1998) та кримінальний трилер «Не впіймали — не злодій» (2006).

Серед решти акторського складу з’являються Ільфенеш Хадера, Ice Spice, Джон Дуглас Томпсон, Дін Вінтерс та Джеффрі Райт, якого зараз також можна побачити в серіалі The Last of Us, де він повторює роль Айзека з ігор.

Тизер-трейлер пропонує кілька коротких сцен (втеча головних героїв від поліції в тому числі) на тлі закадрового голосу Вашингтона, який каже:

«У житті є щось більше, ніж просто заробляння грошей. Це чесність. Є те, за що ти стоїш. Це те, у що ти справді віриш. Чи віриш ти в себе? Чи віриш ти, що досягнеш успіху? Важкі часи прийдуть з хороших часів. Важкі часи прийдуть з успіху. Важкі часи прийдуть з грошима. А за ними й хаос. Тож чи зможете ви впоратися з хаосом? Чи зможете ви впоратися з грошима? Чи зможете ви впоратися з успіхом? Чи зможете ви впоратися з невдачею? Ось яке в мене до вас питання: чи зможете ви з цим впоратися? Не всі гроші — добрі гроші».

«З вершин до низин» дебютує в кінотеатрах 22 серпня, а з 5 вересня транслюватиметься на Apple TV+.

Трейлер

Постер