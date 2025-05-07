Новини Кіно 07.05.2025 о 13:47 comment views icon

Трейлер рімейку «Як приборкати дракона» показав фінальну битву і польоти над островом Берк

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Маргарита Юзяк

Авторка новин

Трейлер рімейку «Як приборкати дракона» показав фінальну битву і польоти над островом Берк
«Як приборкати дракона» / Universal

Universal показала новий трейлер рімейку «Як приборкати дракона» — у ньому показали як Беззубик рятує Гикавку, а потім фінальну битву.

У ролику знову звучить музика Джона Павелла, під який глядачі отримали ще один погляд на ключові моменти сюжету. Не менш важливим є емоційний зв’язок між головними героями. На початку нам показують, як Гикавка буквально приборкує Беззубика, шиє йому броню та літає навколо острова. У цілому трейлер робить акцент на видовищності, швидко проносячись через гори Берк, де розгортається дія. Аби зрештою їхня дружба змінила цілу вікінгську спільноту.

Фінальні кадри присвячено кульмінаційній битві проти гірського дракона — саме ті самі сцени, які фанати пам’ятають з оригінального мультфільму. У трейлері Гикавка падає у вогняну хвилю, а Беззубик кидається його рятувати. В описі натякають, що людям, які ще не бачили оригінал, можливо, краще утриматись від перегляду цього трейлера — бо знатимуть фінал.

Попередній трейлер демонстрував цікаві візуальні ефекти, новий погляд на головних героїв. Також надавав короткі відсилання на деякі з найкращих моментів анімаційного фільму. Як результат, перші глядачі у захваті від рімейку «Як приборкати дракона», а тому Universal планує сиквел на 2027 рік.

Режисером та сценаристом рімейку знову виступає Дін Деблуа — автор оригіналу. У фільмі знялися Мейсон Темз у ролі Гикавки, Джерард Батлер, який повертається в образ Стоїка, Ніко Паркер, Нік Фрост, Джуліан Деннісон, Пітер Серафінович та інші.

«Як приборкати дракона» вийде в кінотеатрах у червні 2025 року. Щодо майбутнього сиквелу, то усе вирішать касові збори 2025 року.

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Джерело: Gizmodo

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