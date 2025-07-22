Новини Кіно 22.07.2025 comment views icon

Трейлер sci-fi горору «Хижак: Дикі землі» — Яутжа-вигнанець стає здобиччю, а Ель Феннінг «напівсинтетиком» Вейланд-Ютані

author avatar

Катерина Даньшина

Редактор новин

Трейлер sci-fi горору «Хижак: Дикі землі» — Яутжа-вигнанець стає здобиччю, а Ель Феннінг «напівсинтетиком» Вейланд-Ютані
Кадри фільму «Хижак: Дикі землі»

«Хижак: Дикі землі» отримав перший повноцінний трейлер, що підтвердив тісний зв’язок фільму із франшизою «Чужий» —  Ель Феннінг розкриває себе, як синтетик Вейланд-Ютані на ім’я Тія.

«Події розгортаються у майбутньому на віддаленій планеті, де молодий Хижак, вигнаний зі свого клану, знаходить несподіваного союзника в особі Тії (Феннінг) та вирушає у небезпечну подорож у пошуках головного супротивника», — з офіційного синопсиса.

Трейлер демонструє молодого Яутжу-вигнанця Дека (Дімітріус Колоаматангі), який намагається вистежити здобич під час першого полювання на ворожій планеті — найнебезпечнішій у всесвіті. Тія у виконанні Феннінг поряд, хоча й в дещо пошкодженому стані (тепер це радше, напівсинтетик, якщо говорити про форму).

11

«Ти полюєш на істоту, яку неможливо вбити. Безперечно верховного хижака», — каже Тія у трейлері (чи не є це натяком на ксеноморфа?).

Попри свій травматичний стан розум Тії лишається гострим, мотиви незрозумілими, а пропозиція допомоги — інтригуючою. Якщо ми чогось і навчились від Еша, андроїда з оригінального «Чужого» Рідлі Скотта, то це того, що ШІ не завжди думає про інтереси інших. Особливо той, що створений Вейланд-Ютані.

Зрежисував фільм Ден Трахтенберг («Здобич» і «Хижак: Вбивця вбивць») за сценарієм Патріка Ейсона, а продюсерами виступили Джон Девіс («Хижак»), Марк Тоберофф («Здобич»), Бен Розенблатт («Стартрек: Відплата») та Брент О’Коннорбі («Веном: Карнаж»).

У попередніх інтерв’ю режисер ділився, що під час роботи над фільмом його головною метою було поставити Яутжу в центр історії і дивним чином змусити глядачів вболівати за нього.

«Це здається великою ідеєю не лише в рамках “Хижака”, а й у науковій фантастиці загалом», пояснював він. «У більшості науково-фантастичних всесвітів “істоти” це або лиходії, або помічники. У “Диких землях” це: “А що, якби ви були з істотою в цій божевільній місії й побачили все її очима?».

«Хижак: Дикі землі» вийде в кінотеатрах 7 листопада.

Постер

Перший трейлер sci-fi горору «Хижак: Дикі землі» — молодий Яуджа на полюванні і Ель Фанінг, як синтетик Вейланд-Ютані

Що стосується франшизи Alien, то вже наступного місяця на Hulu та Disney+ вийде серіал-приквел «Чужий: Земля» від Ноа Хоулі, тоді як режисер «Чужий: Ромул» Феде Альварес працює над сиквелом за участі персонажів, що вижили в першому фільмі

Серіал «Чужий: Земля» розкриє давню загадку Ностромо з фільму Рідлі Скотта 1979 року — всього одним дзвінком

Популярні новини

Opera 120 отримала власний ШІ-перекладач на 40 мов та покращення безпеки
ASUS анонсувала монітор ProArt PA32QCV — 6K та точні кольори за $1300
Друковані плати з рідким металом самовідновлюються та працюють попри пошкодження
Samsung Galaxy Fold7 «засвітився» на фото — нові деталі та характеристики
Вчені видобувають аміак з повітря за допомогою плазми — рослинам на полях має сподобатися
Windows 11 отримає адаптивне енергозбереження — ноутбук «житиме» довше, але працюватиме інакше
Перший тизер горор-гри Dead Take — дві «найбільші» зірки у світі відеоігор і вайби Тайлера Дердена
ASUS ROG Xbox Ally «засвітилися» в магазині — їх щонайменше дві, а ціна передбачувана
Intel представила вимірювач якості масштабування та генераторів кадрів в іграх
Китайські техногіганти готові запустити юань-стейблкоїни
Президент Nintendo: якщо в батьків немає грошей на Switch 2, діти можуть грати з Mario деінде
Нові Rivian Gen 2 Quad R1T та R1S — знову чотири мотори і «танковий розворот»
«Він Людина зі Сталі, а не з балачок»: режисери «Супермена» висміяли самі себе в новому епізоді «Ріка і Морті»
Ці чохли роблять Galaxy S25 сумісними з бездротовими зарядками Qi2. Огляд Spigen Ultra Hybrid
ШІ-дипфейк Дженніфер Еністон ошукав безробітного в депресії — «акторці» знадобилися подарункові карти Apple
В Естонії криптомільярдер під час спроби викрадення відкусив нападникові палець
Оновлення «зламало» Chrome на Windows і macOS — браузер зависає або не запускається
Геймери ігнорують NVIDIA RTX 5060 Ti 8 ГБ — 16:1 продажів на користь 16 ГБ
Гаджети споживатимуть менше енергії завдяки наноплівці з потрійного сплаву
Штучний інтелект перевершив 30 найкращих математиків світу на випробуванні у Каліфорнії
Range Rover готує перший електропозашляховик — Bentley-комфорт, 542 к.с. та 118 кВт•год
Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати