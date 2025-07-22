Трейлер sci-fi горору «Хижак: Дикі землі» — Яутжа-вигнанець стає здобиччю, а Ель Феннінг «напівсинтетиком» Вейланд-Ютані

Кадри фільму «Хижак: Дикі землі»

«Хижак: Дикі землі» отримав перший повноцінний трейлер, що підтвердив тісний зв’язок фільму із франшизою «Чужий» — Ель Феннінг розкриває себе, як синтетик Вейланд-Ютані на ім’я Тія.

Тиждень ШІ на ITC.ua за підтримки

«Події розгортаються у майбутньому на віддаленій планеті, де молодий Хижак, вигнаний зі свого клану, знаходить несподіваного союзника в особі Тії (Феннінг) та вирушає у небезпечну подорож у пошуках головного супротивника», — з офіційного синопсиса.

Трейлер демонструє молодого Яутжу-вигнанця Дека (Дімітріус Колоаматангі), який намагається вистежити здобич під час першого полювання на ворожій планеті — найнебезпечнішій у всесвіті. Тія у виконанні Феннінг поряд, хоча й в дещо пошкодженому стані (тепер це радше, напівсинтетик, якщо говорити про форму).

«Ти полюєш на істоту, яку неможливо вбити. Безперечно верховного хижака», — каже Тія у трейлері (чи не є це натяком на ксеноморфа?).

Попри свій травматичний стан розум Тії лишається гострим, мотиви незрозумілими, а пропозиція допомоги — інтригуючою. Якщо ми чогось і навчились від Еша, андроїда з оригінального «Чужого» Рідлі Скотта, то це того, що ШІ не завжди думає про інтереси інших. Особливо той, що створений Вейланд-Ютані.

Зрежисував фільм Ден Трахтенберг («Здобич» і «Хижак: Вбивця вбивць») за сценарієм Патріка Ейсона, а продюсерами виступили Джон Девіс («Хижак»), Марк Тоберофф («Здобич»), Бен Розенблатт («Стартрек: Відплата») та Брент О’Коннорбі («Веном: Карнаж»).

У попередніх інтерв’ю режисер ділився, що під час роботи над фільмом його головною метою було поставити Яутжу в центр історії і дивним чином змусити глядачів вболівати за нього.

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«Це здається великою ідеєю не лише в рамках “Хижака”, а й у науковій фантастиці загалом», — пояснював він. «У більшості науково-фантастичних всесвітів “істоти” — це або лиходії, або помічники. У “Диких землях” це: “А що, якби ви були з істотою в цій божевільній місії й побачили все її очима?».

«Хижак: Дикі землі» вийде в кінотеатрах 7 листопада.

Постер

Що стосується франшизи Alien, то вже наступного місяця на Hulu та Disney+ вийде серіал-приквел «Чужий: Земля» від Ноа Хоулі, тоді як режисер «Чужий: Ромул» Феде Альварес працює над сиквелом за участі персонажів, що вижили в першому фільмі.