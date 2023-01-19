Третій сезон серіалу Ted Lasso / «Тед Лассо» вийде на Apple TV Plus навесні цього року

Компанія Apple оголосила, що один із її найбільших серіалів стрімінгового сервісу Apple TV Plus повернеться пізніше цього року. Компанія повідомляє, що прем’єра третього сезону Ted Lasso / «Теда Лассо» відбудеться навесні 2023 року. Проте точна дата виходу поки що не називається.

Допомагаємо Як бійці Херсонського напрямку обирали дрони і як це можете зробити ви

Про новий сезон Ted Lasso / «Теда Лассо» поки що відомо дуже мало. Apple опублікувала нове зображення, на якому Лассо (Джейсон Судейкіс) і Нейт (Нік Мохаммед) протистоять один одному, тепер уже як тренери-суперники. Зважаючи на те, як закінчився другий сезон, ці відносини, схоже, стануть важливою частиною нової сюжетної лінії. Раніше передбачалося, що третій сезон може стати останнім для спортивного ситкому.

Серіал Ted Lasso / «Тед Лассо» вийшов у Apple TV Plus ще 2020 року і став одним із перших хітів потокового сервісу, отримавши кілька нагород. Ознайомитись з його оглядом можна в одному з попередніх матеріалів.

Курс КЛІЄНТСЬКИЙ СЕРВІС Залучити нових та утримати наявних клієнтів за допомогою вау-сервіса – це можливо! Переходьте та дізнайтеся більше. РЕЄСТРУЙТЕСЯ!

Джерело: The Verge