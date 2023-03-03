Третина відвідувачів Steam використовує Windows 11, понад дві третини віддають перевагу процесорам Intel та відеокартам NVIDIA – лютнева статистика

Щомісяця Valve проводить необов’язкове опитування, щоб дізнатися про переваги геймерів у програмному та апаратному забезпеченні. У лютому опитування показало, що Windows 11 вперше з моменту свого дебюту наприкінці 2021 року подолала позначку 30%.
Участь в опитуванні Valve з обладнання та програмного забезпечення необов’язкова, компанія вибирає учасників випадковим чином. Проєкт спрямований на те, щоб надати розробникам усереднені дані щодо платформи, а не точні значення.
За даними Valve, Windows 10, як і раніше, є домінантною операційною системою в Steam, і 62,33% опитаних клієнтів вважають за краще використовувати ОС, випущену вісім років тому. Однак Windows 10 продовжує втрачати користувачів – у лютому 2023 вона втратила 1,13 бала. Що стосується Windows 11, то вона продовжує шлях до першого місця. ОС набрала 1,73 бала і досягла історичного максимуму 32,06%.
Загалом Windows 10 і 11 встановили понад 95% всіх користувачів Steam з ПК з Windows. 64-бітна Windows 7 має 1,43% (-0,17), 64-бітна Windows 8.1 має 0,34% (-0,05), а 32-бітна Windows 7 лише 0,09% (-0,02).
Щодо апаратного забезпечення відбулося не так багато змін. Ось найпопулярніші варіанти у кожній категорії:
|Processors
|Intel
|AMD
|Microsoft
|67.17% (+0.04)
|32.80% (-0.04)
|0.03%
|Physical Cores
|6 cores
|4 cores
|8 cores
|33.42% (+1.34)
|27.96% (-1.55)
|20.09% (+0.54)
|Memory
|16GB
|8GB
|32GB
|52.71% (+0.97)
|19.77% (-1.53)
|15.20% (+1.36)
|Graphics Cards
|Nvidia
|AMD
|Intel
|75.82% (+0.79)
|14.93% (-0.38)
|8.95% (-0.47)
|Graphics Cards Models
|NVIDIA GTX 1650
|NVIDIA GTX 1060
|NVIDIA RTX 3060L
|5.92% (-0.12)
|5.11% (+0.10)
|4.61% (+0.31)
|Graphics Cards Memory
|8GB
|6GB
|4GB
|28.04% (+0.97)
|19.41% (+0.24)
|14.22% (-0.93)
|Display Resolution
|1920 x 1080
|2560 x 1440
|1366 x 768
|64.60% (-0.23)
|12.33% (+1.27)
|5.39% (-0.50)
Більш детальну статистику можна знайти на офіційній сторінці опитування.
Нові рекорди Steam: понад 33 млн користувачів онлайн та понад 10 млн активних гравців