Третина відвідувачів Steam використовує Windows 11, понад дві третини віддають перевагу процесорам Intel та відеокартам NVIDIA – лютнева статистика

Щомісяця Valve проводить необов’язкове опитування, щоб дізнатися про переваги геймерів у програмному та апаратному забезпеченні. У лютому опитування показало, що Windows 11 вперше з моменту свого дебюту наприкінці 2021 року подолала позначку 30%.

Участь в опитуванні Valve з обладнання та програмного забезпечення необов’язкова, компанія вибирає учасників випадковим чином. Проєкт спрямований на те, щоб надати розробникам усереднені дані щодо платформи, а не точні значення.

За даними Valve, Windows 10, як і раніше, є домінантною операційною системою в Steam, і 62,33% опитаних клієнтів вважають за краще використовувати ОС, випущену вісім років тому. Однак Windows 10 продовжує втрачати користувачів – у лютому 2023 вона втратила 1,13 бала. Що стосується Windows 11, то вона продовжує шлях до першого місця. ОС набрала 1,73 бала і досягла історичного максимуму 32,06%.

Загалом Windows 10 і 11 встановили понад 95% всіх користувачів Steam з ПК з Windows. 64-бітна Windows 7 має 1,43% (-0,17), 64-бітна Windows 8.1 має 0,34% (-0,05), а 32-бітна Windows 7 лише 0,09% (-0,02).

Щодо апаратного забезпечення відбулося не так багато змін. Ось найпопулярніші варіанти у кожній категорії:

Processors Intel AMD Microsoft 67.17% (+0.04) 32.80% (-0.04) 0.03% Physical Cores 6 cores 4 cores 8 cores 33.42% (+1.34) 27.96% (-1.55) 20.09% (+0.54) Memory 16GB 8GB 32GB 52.71% (+0.97) 19.77% (-1.53) 15.20% (+1.36) Graphics Cards Nvidia AMD Intel 75.82% (+0.79) 14.93% (-0.38) 8.95% (-0.47) Graphics Cards Models NVIDIA GTX 1650 NVIDIA GTX 1060 NVIDIA RTX 3060L 5.92% (-0.12) 5.11% (+0.10) 4.61% (+0.31) Graphics Cards Memory 8GB 6GB 4GB 28.04% (+0.97) 19.41% (+0.24) 14.22% (-0.93) Display Resolution 1920 x 1080 2560 x 1440 1366 x 768 64.60% (-0.23) 12.33% (+1.27) 5.39% (-0.50)

Більш детальну статистику можна знайти на офіційній сторінці опитування.