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Baykar показала другий прототип Kizilelma — надзвукового безпілотного винищувача, який також вироблятимуть на майбутньому українському заводі

Baykar показала другий прототип Kizilelma — надзвукового безпілотного винищувача, який також вироблятимуть на майбутньому українському заводі

30 серпня турецька компанія Baykar Makina провела презентацію в межах виставки TeknoFest в турецькому місті Самсун та, серед інших розробок, показала прототип новітнього безпілотного винищувача Bayraktar «Kizilelma», який також вироблятимуть на майбутньому українському заводі разом з вже добре знайомими нам безпілотниками Bayraktar TB2 та Bayraktar Akıncı.

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Прототип Bayraktar «Kizilelma» — відео з виставки TeknoFest

Нещодавно Baykar зібрала другий прототип Kizilelma, який невдовзі здійснить свій тестовий політ. Наразі перший випробувальний політ Kizilelma запланований на 2023 рік.

Bayraktar «Kizilelma» — реактивний надзвуковий малопомітний палубний БПЛА з українським двигуном. Вперше прототип нового бойового безпілотника показали у березні 2022 року. Він має злітну вагу близько 6000 кг та може підняти в повітря до 1500 кг бойового навантаження.

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Baykar показала другий прототип Kizilelma — надзвукового безпілотного винищувача, який також вироблятимуть на майбутньому українському заводі
Дозвукова версія MIUS-A

Планується дві модифікації Kizilelma — дозвуковий MIUS-A з двигуном АІ-25ТЛТ від «Івченка-Прогрес» та надзвуковий MIUS-B з двигуном «Івченко-Прогрес» АІ-322Ф або турецьким TEI TF-6000. Bayraktar Kizilelma насамперед призначений для придушення ППО противника, а також здійснення ракетних атак, вогневої підтримки з повітря та стратегічних атак. Серед ключових особливостей Bayraktar Kizilelma — зліт і посадка з TCG Anadolu за допомогою тросів і гаків, що уловлюють апарат, без допомоги катапульти, радар з активною фазованою антенною решіткою, мала ефективна площа розсіювання, вертикальне оперення та передні горизонтальні керма (аеродинамічна схема «Качка»), можливість агресивного маневрування, малопомітність та використання ШІ для повної автомії, зокрема й у складі  угрупування з кількох таких «пташок».

Також на виставці TeknoFest демонструвалися інші безпілотники Baykar, зокрема вже згаданий Bayraktar Akıncı та квадрокоптер Cezeri, який називають летючим авто.

Галерея (Cezeri, Akıncı та Kizilelma)

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Завод Baykar в Україні

На початку серпня стало відомо, що Baykar зареєструвала представництво в Україні та придбала ділянку для будівництва заводу, де буде виробляти безпілотники. Якщо пам’ятаєте, ще наприкінці вересня 2021 року уряд підписав меморандум з турецькою компанією Bayraktar Savunma щодо будівництва навчально-випробувального центру, в якому також йшлося про можливість організації в перспективі спільного виробництва БПЛА на українській території. На початку лютого 2022 року Київ та Анкара підписали додаткову угоду, що передбачає створення заводу з виготовлення безпілотників Bayraktar в Україні. Сам завод можуть побудувати в Україні протягом кількох місяців, а запустити — наприкінці 2023 року. В Україні виготовлятимуться всі системи та компоненти безпілотників (не лише фюзеляж, але й електроніка та програмне забезпечення). Партнери вже розпочали будівництво фабрики, дослідницького центру та центру передового виробництва — наразі проєкт перебуває на етапі планування. В нещодавньому інтерв’ю «Повернись живим» гендиректор компанії Халук Байрактар підтвердив, що незабаром Baykar розпочне реальні інвестиції.

Baykar хоче випускати на заводі в Україні не тільки Bayraktar TB2 та Akıncı, а й новий безпілотний винищувач — Bayraktar Kizilelma


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