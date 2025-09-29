Для фанів "Повільних коней": Apple TV+ представив новий детективний серіал за творами Міка Геррона

Apple TV+

Вийшов трейлер серіалу “Вниз по цвинтарній дорозі” / Down Cemetery Road — нової екранізації творів Міка Геррона від Apple TV+.

Книги Геррона вже слугували основою для одного з найбільших хітів Apple TV+ — серіалу “Повільні коні”, який потроху видає 5-й сезон і вже подовжений до 7-го — однак стримінг вирішив зосередитись і на решті бібліографії автора. Черговий проєкт екранізує роман Down Cemetery Road, що оповідає про приватну детективку Зої Бем, яку наймає на роботу жінка Сара Такер, після вибуху і зникнення дівчини в одну й ту саму ніч в передмісті Оксфорду. Зрештою справа заведе дует у “коридори влади”.

“Зої та Сара раптово опиняються в складній змові, яка показує, що люди, яких довго вважали мертвими, все ще живі, тоді як живі швидко приєднуються до мертвих”.

Головні ролі взяли на себе оскароносна Емма Томпсон та Рут Вілсон (“Лютер”, “Темні матерії”), серед решти акторського складу — Аділь Актар, Нейтан Стюарт-Джарретт, Том Ґудман-Гілл, Даррен Бойд, Том Райлі, Адам Годлі, Шинейд Меттьюз, Кен Нвосу, Фехінті Балогун та Айша Харт.

Сценаристом нового шоу виступила Морвенна Бенкс, яка працювала й над “Повільними конями”, а режисером — Наталі Бейлі (“Затока вогнів” / Bay of Fires).

Прем’єра серіалу “Вниз по цвинтарній дорозі” запланована на 29 жовтня — з першими двома епізодами; решта виходитимуть щосереди до 10 грудня.

Трейлер (оригінал)