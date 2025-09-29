Новини Кіно 29.09.2025 comment views icon

Для фанів "Повільних коней": Apple TV+ представив новий детективний серіал за творами Міка Геррона

author avatar

Катерина Даньшина

Редактор новин

Для фанів "Повільних коней": Apple TV+ представив новий детективний серіал за творами Міка Геррона
Apple TV+

Вийшов трейлер серіалу “Вниз по цвинтарній дорозі” / Down Cemetery Road — нової екранізації творів Міка Геррона від Apple TV+.

Книги Геррона вже слугували основою для одного з найбільших хітів Apple TV+ — серіалу “Повільні коні”, який потроху видає 5-й сезон і вже подовжений до 7-го — однак стримінг вирішив зосередитись і на решті бібліографії автора. Черговий проєкт екранізує роман Down Cemetery Road, що оповідає про приватну детективку Зої Бем, яку наймає на роботу жінка Сара Такер, після вибуху і зникнення дівчини в одну й ту саму ніч в передмісті Оксфорду. Зрештою справа заведе дует у “коридори влади”.

“Зої та Сара раптово опиняються в складній змові, яка показує, що люди, яких довго вважали мертвими, все ще живі, тоді як живі швидко приєднуються до мертвих”.

Для фанів "Повільних коней": Apple TV+ представив новий детективний серіал за творами Міка ГерронаДля фанів "Повільних коней": Apple TV+ представив новий детективний серіал за творами Міка Геррона

Головні ролі взяли на себе оскароносна Емма Томпсон та Рут Вілсон (“Лютер”, “Темні матерії”), серед решти акторського складу — Аділь Актар, Нейтан Стюарт-Джарретт, Том Ґудман-Гілл, Даррен Бойд, Том Райлі, Адам Годлі, Шинейд Меттьюз, Кен Нвосу, Фехінті Балогун та Айша Харт.

Сценаристом нового шоу виступила Морвенна Бенкс, яка працювала й над “Повільними конями”, а режисером — Наталі Бейлі (“Затока вогнів” / Bay of Fires).

Прем’єра серіалу “Вниз по цвинтарній дорозі” запланована на 29 жовтня — з першими двома епізодами; решта виходитимуть щосереди до 10 грудня.

Трейлер (оригінал)

