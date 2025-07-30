Це мала зробити NVIDIA — вийшов корпус ПК у стилі відеокарт Founders Edition

Golden Field NANO / Wccftech

Golden Field представила лінійку нових корпусів у стилі відеокарт NVIDIA Founders Edition. Наразі представлено дві моделі з доволі привабливим цінником.

Головною особливістю нових корпусів Golden Field є передня панель, дизайн якої нагадує системи охолодження відеокарт NVIDIA RTX 40 та NVIDIA RTX 50 у референсному виконанні. Перша модель, Golden Field NANO, має розміри 378×220×459 мм. В неї можна встановити до восьми 120-мм вентиляторів і одну 240-мм систему рідинного охолодження на верхній панелі. Довжина відеокарт підтримується до 325 мм, блока живлення — до 170 мм, а для процесорної системи охолодження заявлена максимальна висота у 174 мм.

Друга модель, Golden Field LITE має більші габарити: 471×220×459 мм, і завдяки цьому підтримує до 12 вентиляторів 120 мм та 360-мм радіатор СРО (також зверху). Обмеження довжини для встановлення відеокарт та блоків живлення у LITE-версії становить до 420 мм та 240 мм відповідно, а доступна висота для монтажу процесорного кулера така сама, як і у NANO-моделі.

Обидва корпуси сумісні з материнськими платами ATX, M-ATX та ITX, а базові можливості для монтажу накопичувачів включають одне посадкове місце для пристроїв 3,5” і одне комбіноване 3,5”/2,5”.

Зовнішні порти на передній панелі дозволяють під’єднати один пристрій USB Type-C зі швидкістю до 10 Гбіт/с, один USB-A 5 Гбіт/с, один USB 2.0 і ще є 3,5-мм аудіороз’єм. Підсвітки немає в жодної з моделей.

Ціни на новинки вже відомі й становлять $25 за Golden Field NANO та $30,5 за версію LITE. Також, судячи з назв корпусів, можна припустити, що в майбутньому може вийти й повноцінна версія шасі.

Джерело: Videocardz