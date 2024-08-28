Розділ Кіно виходить за підтримки ?

Режисер культового «Ворона» 1994 року Алекс Прояс, схоже, не у захваті від рімейку з Біллом Скашґордом в головній ролі.

«Думаю, рімейк — це цинічна викачка грошей. І, здається, не такої вже й великої кількості грошей», — написав Прояс на своїй сторінці у Facebook (через Variety).

Схоже, режисер послався на провальний дебют нового «Ворона», який заробив всього $4,6 млн в США — при бюджеті фільму у $50 млн.

Прояс каже, що йому боляче бачити негативну реакцію глядачів на фільм, який відноситься безпосередньо до його власного творіння:

«Не отримую жодної радості від того, що бачу негатив про роботу будь-яких колег-режисерів. Впевнений, що актори й знімальна група дійсно мали добрі наміри, як і всі ми в будь-якому фільмі. Але я думаю, що реакція фанатів говорить сама за себе. “Ворон” — це не просто фільм, Брендон Лі помер під час його створення, і його було завершено як свідчення трагічної втрати».

Режисер також поділився кількома рецензіями на перезапуск, які здебільшого, як ми згадували раніше, вийшли далекими від позитивних. На Rotten Tomatoes стрічку оцінили у скромні 20% від глядачів та 64% від критиків, а в оглядах фільм називали «дурнуватою та неохайною імітацією класики 1990-х», критикували слабкий акторський склад другого плану, оповідь називали нудною, а режисуру — жахливою.

«Ворон» екранізує культовий комікс Джеймса О’Барра та перезапускає легендарну франшизу, яка налічує чотири фільми й стартувала з адаптації від режисера Алекса Прояса з Брендоном Лі в головній ролі. На цей раз режисерські зобов’язання взяв на себе Руперт Сандерс («Білосніжка та Мисливець»), а в головних ролях постали Білл Скашґорд («Воно»), співачка FKA Twigs та Денні Г’юстон («Люди Ікс: Росомаха»), як провідний антагоніст.

За даними Screen Rant, навіть без поправки на інфляцію, цьогорічний римейк відзначився найнижчим дебютом в історії франшизи: фільм 1994 року стартував з $11,8 млн, тоді як його продовження, «Місто ангелів» 1996 року, заробило $9,8 млн. Наступні дві частини «Спасіння» 2000 року та «Жорстоке причастя» 2005 року мали обмежений прокат в кінотеатрах.

Розділ Кіно виходить за підтримки ?

Компанія LG Home Entertainment є визнаним новатором в галузі телевізорів і аудіовідеосистем. LG пропонує покращений досвід домашніх розваг завдяки відзначеним нагородами OLED-телевізорам і телевізорам QNED LED на інноваційній платформі WebOS Smart TV. Прагнучи надати споживачам першокласний користувацький досвід, вся продукція LG для домашніх розваг розроблена з урахуванням екологічної стійкості, починаючи від виробництва і закінчуючи утилізацією.