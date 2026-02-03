Туреччина погрожує сповільнити Steam та EGS на 90% за відсутність локальних офісів

Президент Туреччини Реджеп Ердоган / Steam

Туреччина готує закон, який може серйозно вдарити по Steam та Epic Games Store. Якщо великі цифрові магазини не відкриють місцеві офіси або не оформлять юридичну присутність, влада зможе сповільнити трафік до 90%.





Країна хоче, щоб сервіси працювали не “ззовні”, а офіційно. Законопроєкт вимагає створити місцеву юрособу або офіс, а також призначити представника, який відповідатиме за виконання правил і взаємодіяти з держорганами. Якщо цього не буде, держава отримає важіль прямого тиску через обмеження трафіку.

Окремий блок вимог стосується ігор. Всі проєкти, що продаються на турецькі IP-адреси, повинні мати визнані вікові рейтинги. Ігри без такої класифікації можуть просто зняти з продажу. За оцінками галузі, у разі ухвалення закону до 60% каталогу Steam може зникнути з турецького ринку. Насамперед через інді-ігри, яким бракує грошей і ресурсів на офіційні рейтинги.

Якщо законопроєкт ухвалять, регулятор також отримає більше впливу на контент. Він зможе переглядати ігри, вимагати змін, а також запитувати технічні журнали й дані користувачів, посилаючись на суспільні інтереси та захист дітей. Якщо розробники відмовляться це зробити, то влада залишає за собою право застосовувати санкції.





Влада Туреччини називає кілька причин для таких змін:

Діти занадто легко отримують доступ до насильницького або культурно чутливого контенту.

Платформи без офісів у Туреччині часто не хочуть ділитися даними під час розслідувань шахрайства.

Відсутність офісів ускладнює податковий і фінансовий контроль.

Під дію закону можуть потрапити не лише Steam і Epic Games Store. Законопроєкт стосується цифрових магазинів загалом, тож Xbox на ПК також опиняється в зоні ризику. Для Microsoft питання зводиться до витрат: частка Xbox становить менше 10% загального доходу компанії, і створення окремого підрозділу може бути фінансово зайвим.

Як пише IGN Turkey, законопроєкт наразі перебуває на стадії обговорення. Конкретних термінів ухвалення або впровадження змін поки що немає. Водночас у матеріалах прямо зазначають, що якщо доступ до платформ серйозно обмежать, гравці можуть втратити доступ до своїх цифрових бібліотек, а регіональні ціни зникнути.

