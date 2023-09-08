Твітів більше не буде – в X наполягають на використанні слова «дописи»

З 29 вересня в X (Twitter) набудуть чинності нові умови використання, які наполягають на тому, щоб люди використовували слово «дописи» замість твітів, та репости замість ретвітів.

Соцмережа попереджатиме про оновлення через спливаючі вікна.

Загалом оновлені умови використання передбачають майже повне видалення слова «Twitter» на користь X («майже повне», тому що, як це не смішно, багато URL-адрес, включених до умов, усе ще повинні включати слово «twitter»).

В іншому цікавому пункті сказано, що використовуючи X, «у межах, дозволених законом, ви також відмовляєтеся від права брати участь як позивач або учасник групи в будь-якому колективному чи представницькому позові». Ну і власне Маск розв’язав свою наболілу проблему зі скануванням сервісів X – відтепер це дозволятиметься лише за попередньою письмовою згодою.

З того ж 29 вересня набуде чинності й нова політика конфіденційності, згідно з якою X зможе збирати біометричні дані користувачів та їхню історію роботи – і ця інформація, як і інша загальнодоступна, зможе використовуватись для навчання штучного інтелекту компанії.

Джерело: The Verge