X (Twitter) навчатиме штучний інтелект на загальнодоступних даних користувачів

Нещодавно політику конфіденційності X оновили положенням про збір біометричних даних та історії зайнятості, а нині з’явилась примітка про те, що сайт використовуватиме цю інформацію для навчання моделей штучного інтелекту.

«Ми можемо використовувати зібрану нами інформацію та загальнодоступну інформацію, щоб навчати наші моделі машинного навчання або штучного інтелекту для цілей, викладених у цій політиці», — йдеться в дописі про конфіденційність.

Ілон Маск підтвердив зміни, але зазначив, що сайт використовуватиме лише загальнодоступні дані, а не «DM або щось приватне».

NEWS: X’s updated Privacy Policy has added a mention of using X data to train AI models 👀 pic.twitter.com/Bn5YyoeHjq — X News Daily (@xDaily) August 31, 2023

Мільярдер має давні амбіції щодо штучного інтелекту – колись він був співзасновником OpenAI, що розробила ChatGPT, а нині займається власною ШІ-компанією під назвою xAI. Стартап, згідно з інформацією на сайті, прагне «зрозуміти справжню природу Всесвіту» – тому можливо ваші біометричні дані будуть використані саме для цієї високої мети.

Також на офіційному сайті xAI зазначено, що компанія «тісно співпрацюватиме з X», щоб «домогтися прогресу в досягненні місії».

Другий варіант використання цих даних (зокрема історії працевлаштування) – функції для пошуку роботу. Маск раніше придбав стартап з пошуку персоналу та розкритикував Linkedin, назвавши його «‎крінжовим», анонсувавши, що X в цьому плані буде «‎крутішим».

І нарешті третій варіант – продаж цих даних рекламодавцям. Нині X дуже мало заробляє на рекламі, і цей варіант міг би принести компанії коштів. Однак немає жодних доказів цього, окрім того, що це стандартна практика у світі соціальних мереж.