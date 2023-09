X (Twitter) навчатиме штучний інтелект на загальнодоступних даних користувачів

Нещодавно політику конфіденційності X оновили положенням про збір біометричних даних та історії зайнятості, а нині з’явилась примітка про те, що сайт використовуватиме цю інформацію для навчання моделей штучного інтелекту.

Ілон Маск підтвердив зміни, але зазначив, що сайт використовуватиме лише загальнодоступні дані, а не «DM або щось приватне».

NEWS: X’s updated Privacy Policy has added a mention of using X data to train AI models 👀 pic.twitter.com/Bn5YyoeHjq

