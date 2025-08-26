Творець "Справжнього детективу" знімає для Netflix таємничий серіал з Метью Макконахі і "новим" Вуді Гаррельсоном

Метью Макконахі у серіалі "Справжній детектив"

Команда першого сезону “Справжнього детективу” возз’єднується на Netflix: сценарист Нік Піццолатто й актор Метью Макконахі готують для стримінгу новий таємничий серіал “без назви”.

Подробиць щодо проєкту небагато, але відомо, що в центрі сюжету перебуватимуть брати у виконанні Макконахі й улюбленця фанів “Єллоустоуну” Коула Гаузера. Не слід плутати цей серіал з комедією Apple TV — так само про братів, але вже із возз’єднанням Метью з колегою-актором по першому сезону “Справжнього детектива” Вуді Гаррельсоном.

Цікаво, що сам Макконахі раніше претендував на головну роль в спінофі “Єллоустоуну”. Натомість творець Тейлор Шерідан відмовився від початкової ідеї і запропонував серіал “Ранчо Даттон”, якраз таки з Гаузером і Келлі Рейлі, як центральними персонажами.

Макконахі і Гаузер вже знімались разом в комедії “Під кайфом та збентежені” Річарда Лінклейтера, яка дала обом, тоді ще молодим акторам, суттєвий поштовх на початку кар’єри.

За серіал “про братів” на торгах змагалися одразу три ключові стримінги — Amazon, Apple та Netflix, де останній зрештою здобув перемогу. Примітно, що серед претендентів не було HBO, який має складні стосунки з Піццолатто після критики четвертого сезону “Справжнього детективу”.

Новий проєкт Піццолатто все ще перебуває “на стадії розробки”, дата релізу невідома.

