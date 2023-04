«Батьки були у близьких стосунках». Меттью Макконагей та Вуді Гаррельсон зіграють братів – але родинні зв’язки можуть підтвердитись у реальному житті

У березні Меттью Макконагей та Вуді Гаррельсон оголосили про возз’єднання на екрані після фільму «Ед із телевізора» і серіалу «Справжній детектив» в новій комедії Apple TV+ від Девіда Веста Ріда.

У 10-серійному шоу актори зіграють вигадані версії самих себе – друзів, які збирають власні сім’ї під одним дахом на ранчо в Техасі. Нещодавно, як повідомляє Variety, в подкасті Келлі Ріпи «Let’s Talk Off Camera» Макконагей оголосив назву серіалу – «Брат від іншої матері» / Brother From Another Mother та натякнув, що може мати родинний зв’язок з Гаррельсоном й у реальному житті.

Виявилось, що мати Меттью могла перебувати у близьких стосунках з батьком Вуді.

«Я щось починаю [говорити] він закінчує, і навпаки. Це, схоже, на частину нашого, так званого «бромансу», чи не так? Мої діти називають його дядько Вуді, а його діти називають мене дядьком Меттью. І ви бачите наші фотографії, де навіть рідні люди нас часто плутають», – сказав Макконагей.

Далі Меттью згадав як кілька років тому відпочивав у Греції разом з Гаррельсоном і обговорював те, наскільки їхні родини близькі:

«Моя мама теж була там і каже: «Вуді, я знала твого тата». Усі відчули ті три крапки після слів «я знала».

Ця інформація змусила актора дослідити історію своєї родини, і виявилось, що тато Гаррельсона перебував у відпустці в Західному Техасі одночасно з мамою Меттью.

«Крім того, є квитанції та місця, де могли відбутися ці зустрічі, або ще щось».

Чи враховує цю історію з реального життя новий серіал ще невідомо. Актори поки не зважилися пройти ДНК-тест, щоб підтвердити свій можливий родинний зв’язок. Apple TV+ називає шоу «щирою дивною історією кохання пари, що обертається навколо прекрасного зв’язку між Меттью Макконагея та Вуді Гаррельсона». Разом з тим, це прекрасна рекламна кампанія для майбутнього серіалу, який і так приверне достатню увагу дуетом друзів-акторів.

Меттью Макконагей та Вуді Гаррельсон виступають виконавчими продюсерами шоу, разом з Девідом Еллісоном, Даною Ґолдберг, Меттом Танеллом, Біллом Бостом і Джеремі Плеґером, а Девід Вест Рід пише сценарій.