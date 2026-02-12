Twitch запускає рекламу на паузі: новий формат для стрімерів і глядачів

Depositphotos

Twitch запускає новий формат реклами — оголошення, які показуються у момент, коли глядач ставить стрім на паузу. Це експеримент, який має зробити рекламу менш нав’язливою та надати авторам додаткові джерела доходу. При цьому тестування інших форматів, зокрема пропускної реклами, триває паралельно.





Нова функція називається pause‑screen ads — “реклама на екрані паузи”. Відповідно до офіційного оголошення Twitch у X від 9 лютого 2026 року, такі оголошення будуть з’являтися, коли користувач призупиняє перегляд стріму. Компанія позиціонує цей формат як менш нав’язливий, оскільки він не перериває активний перегляд, а також потенційно відкриває нові можливості монетизації для авторів контенту.

Tестування pause‑screen ads наразі є експериментом, і Twitch не оприлюднив детального опису механіки показу рекламних блоків. У дописі також зазначено, що платформа одночасно продовжує тестувати можливість пропускної реклами (skippable ads), яка дозволяє користувачам пропускати певні оголошення після короткого перегляду. Оголошення про цю нову рекламну функцію викликало неоднозначну реакцію серед спільноти.

“Єдині рази, коли я коли-небудь ставила стрім на паузу, були тоді, коли я перемикалася на іншу вкладку в браузері, потім поверталася назад, а мій курсор не був у вікні чату, починав друкувати, натискав пробіл — і стрім ставився на паузу”, — пише користувачка Me__Cynthia у коментарях.

Частина користувачів та окремі стрімери висловили сумніви щодо доцільності показу реклами при паузі, оскільки такий сценарій рідко трапляється під час живого перегляду контенту. Критики підкреслюють, що реальні випадки паузи стріму, наприклад під час важливих трансляцій з кіберспортивних турнірів, можуть бути нечастими, а рекламні повітряні паузи лише створюватимуть незручності глядачам.





“Мені не здається, що глядачі взагалі часто ставлять стріми на паузу. У вас є аналітика, яка показує, як часто це трапляється? Мета цього виглядає якось дивно”, — запитує коментатор PirateSoftware.

Втім, не всі коментатори вважають нововведення поганим.

“Я справді не розумію, чому комусь це не подобається. Я регулярно ставлю свої стріми на паузу, щоб запустити рекламу, і навіть маю окремий екран, поки вона йде, щоб ніхто не пропустив контент. Як це може бути погано?”, — каже юзер CrReaM.

Деякі коментатори також вказують на те, що пауза стріму автоматично створює відставання від прямого ефіру, і показ реклами під час такого періоду може додатково затримати глядача. Питання про те, як довго триватиме реклама і чи буде вона пропускною у всіх випадках паузи, залишається відкритим.

“Ідеально було б, якби реклама показувалася без вимкнення стріму — щоб трансляцію все ще можна було дивитися/чути, поки йде реклама. Це могло б вирішити багато проблем. Наприклад, стрімер сам обирає, де реклама найменш нав’язлива для решти стріму, і банер є напівпрозорим”, — запропонував у коментарях CBTwizard.

Новий формат pause‑screen ads не є унікальним у цифровому відеопросторі. Інші великі відеосервіси, зокрема YouTube, вже тестували та впровадили рекламу під час пауз у відео чи стрімах з метою зменшення перерв у перегляді та підвищення доходів від реклами для творців контенту. На YouTube такі “pause ads” з’явилися ще у 2024 році як експериментальний формат, що показує оголошення при призупиненні відео на екрані. Втім, аудиторія Twitch має іншу специфіку, на що прямо натякають деякі коментарі.

“Це лише вкотре показує, наскільки Twitch відірвані від своїх глядачів. Глядачі НЕ ставлять стріми на паузу — вони залишають трансляцію увімкненою і просто вимикають звук. Перестаньте зосереджуватися на вигадуванні дурних способів заробити більше грошей на рекламі. Зосередьтеся на тому, щоб зробити Twitch кращим стримінговим сервісом. У результаті більше людей стримитимуть, більше людей дивитимуться, більше оформлятимуть підписки й даруватимуть гіфти — і ви заробите більше грошей”, — радить користувачка Kodie Collings.

Запровадження pause‑screen ads на Twitch відображає ширшу тенденцію у сфері цифрової реклами, де платформи шукають нові можливості інтегрувати рекламні блоки у моменти, що не переривають безпосередню увагу користувача . Водночас залишаються питання щодо ефективності такого формату саме для live‑контенту та потенційного впливу на досвід перегляду.

