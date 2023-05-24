Новини WTF 24.05.2023 о 14:45

Бікіні-зірка Twitch запустила власний ШІ-чатбот – шанувальники можуть поспілкуватись з ним на «‎відверті теми», сплативши $1 за годину

Катерина Даньшина

Авторка новин

Бікіні-зірка Twitch запустила власний ШІ-чатбот – шанувальники можуть поспілкуватись з ним на «‎відверті теми», сплативши $1 за годину

Twitch-стримерка Кейтлін «Amouranth» Сірагуза, яка відома своїми бікіні-трансляціями з джакузі, пропонує шанувальникам сходити на побачення з її власним голосовим ШІ-чатботом у Telegram.

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Бот був створений у співпраці з компанією Forever Voices і навчався на записах прямих трансляцій стримерки, відео на YouTube та інших записів – тож зможе відповісти на запити передплатників голосом самої Amouranth.

«Завдяки AI Amoranth шанувальники отримають миттєві голосові відповіді на будь-які актуальні запитання – незалежно від того, чи це звичайна цікавість, чи «глибоке бажання», ШІ-аналог Кейтлін зможе надати вам це», – йдеться в пресрелізі.

Amouranth має репутацію «‎гарячої» блогерки, яка вміє отримувати гроші – лише на OnlyFans вона заробила $27 млн. Тож не дивно, що й чатбот з’явиться саме у платному доступі – розмова з ним обійдеться в $1 за годину.

Звісно, що мало хто питатиме AI Amoranth про фільми чи книжки – та й в компанії Forever Voices стверджують, що розмови сексуального характеру дозволені.

«Мені подобається ризикувати та розширювати межі. Перш за все, я надаю пріоритет моїм неймовірним глядачам. AI Amouranth створений, щоб задовольнити потреби кожного шанувальника та забезпечити незабутній та всеосяжний досвід», – каже блогерка.

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Однак Amouranth була не першою, хто випробував нову технологію для власного заробітку. Раніше блогерка Snapchat Керін Мейджорі запустила подібний чатбот – з такими самими розцінками, але згодом заявила, що штучний інтелект «‎шахраював та говорив відверто сексуальні речі», тоді як передбачався лише «‎флірт і веселі розмови».

Засновник і генеральний директор Forever Voices Джон Меєр сказав Bloomberg, що існує запобіжний засіб, який дозволяє штучному інтелекту виявити, чи може хтось стати залежним від його використання або виявляє ознаки проблем з психічним здоров’ям, хоча й не поділився деталями про те, як він працює.

Джерело: Techspot


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