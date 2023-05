Бікіні-зірка Twitch запустила власний ШІ-чатбот – шанувальники можуть поспілкуватись з ним на «‎відверті теми», сплативши $1 за годину

Twitch-стримерка Кейтлін «Amouranth» Сірагуза, яка відома своїми бікіні-трансляціями з джакузі, пропонує шанувальникам сходити на побачення з її власним голосовим ШІ-чатботом у Telegram.

Бот був створений у співпраці з компанією Forever Voices і навчався на записах прямих трансляцій стримерки, відео на YouTube та інших записів – тож зможе відповісти на запити передплатників голосом самої Amouranth.

Amouranth має репутацію «‎гарячої» блогерки, яка вміє отримувати гроші – лише на OnlyFans вона заробила $27 млн. Тож не дивно, що й чатбот з’явиться саме у платному доступі – розмова з ним обійдеться в $1 за годину.

As the global leaders in turning influencers into AIs, we are thrilled to announce that @Amouranth is now available as an AI companion on our Forever Companion platform! 🎉

— Forever Voices AI (@ForeverVoicesAI) May 19, 2023