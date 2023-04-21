Ілон Маск за добу втратив $13 млрд — інвесторів засмутив тестовий запуск Starship та видалення «застарілих‎» синіх галочок в Twitter

Останні 24 години були бурхливими для Маска, але розчарували інвесторів – акції Tesla впали на 9,75% до $162,99.

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20 квітня експериментальна ракета Starship, розроблена SpaceX, успішно піднялась у небо (хоча кілька двигунів із 33 відмовили) зі стартового майданчика в Бока-Чіка в Техасі – втім вже за три хвилини почала неконтрольовано кружляти у верхніх шарах атмосфери й зрештою була підірвана командою з центра керування.

Starship successfully lifted off from the orbital launch pad and climbed to an apogee of ~39 km over the Gulf of Mexico pic.twitter.com/PcmHRscp6w — SpaceX (@SpaceX) April 20, 2023

Інше дітище Маска, Twitter, паралельно розпочало свою кампанію з видалення застарілих синіх галочок верифікації – їх залишали лише в тих, хто підписався на Twitter Blue за $8 на місяць (хоча не обійшлося без винятків).

Інвесторів, схоже, не задовольнили події в компаніях, тож акції Tesla різко обвалились. Це вплинуло й на статки самого Ілона – згідно з індексом мільярдерів Bloomberg вони впали на $12,6 млрд (це найбільше падіння цьогоріч). Частка підприємця в Tesla, включно з акціями та опціонами, складає найбільшу частину його багатства у розмірі $164 млрд.

51-річний Маск поки поступився першим місцем у рейтингу найбагатших людей світу французькому магнату Бернару Арно. Хоча після попереднього падіння, статки Ілона відновилися на $26,8 млрд завдяки 32% приросту Tesla.

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Днями Tesla представила свій квартальний звіт про доходи – у першому кварталі 2023-го компанія заробила $23,33 млрд, де чистий прибуток склав $2,5 млрд (на 24% менше ніж показники відповідного періоду торік).

Що стосується подальших дій SpaceX, то генеральний директор, який виглядав доволі засмученим під час трансляції, згодом привітав співробітників і сказав, що він оптимістично налаштований щодо прогресу програми, згідно з внутрішнім електронним листом, який бачив Bloomberg. Наступний запуск може відбутися протягом наступних кількох місяців.