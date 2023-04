Ілон Маск за добу втратив $13 млрд — інвесторів засмутив тестовий запуск Starship та видалення «застарілих‎» синіх галочок в Twitter

Останні 24 години були бурхливими для Маска, але розчарували інвесторів – акції Tesla впали на 9,75% до $162,99.

20 квітня експериментальна ракета Starship, розроблена SpaceX, успішно піднялась у небо (хоча кілька двигунів із 33 відмовили) зі стартового майданчика в Бока-Чіка в Техасі – втім вже за три хвилини почала неконтрольовано кружляти у верхніх шарах атмосфери й зрештою була підірвана командою з центра керування.

Starship successfully lifted off from the orbital launch pad and climbed to an apogee of ~39 km over the Gulf of Mexico pic.twitter.com/PcmHRscp6w

— SpaceX (@SpaceX) April 20, 2023