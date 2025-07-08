Новини Кіно 08.07.2025 о 16:43 comment views icon

Тизер і дата виходу 3-го сезону «Аліси в Прикордонні» — Sci-Fi трилеру Netflix про ігри на виживання

author avatar

Катерина Даньшина

Авторка новин

Тизер і дата виходу 3-го сезону «Аліси в Прикордонні» — Sci-Fi трилеру Netflix про ігри на виживання
Кадри з серіалу «Аліса в Прикордонні» / Netflix

Netflix оголосив дату виходу та випустив перший тизер третього сезону «Аліси в Прикордонні» — японського науково-фантастичного серіалу, заснованого на манзі Харо Асо.

«Аліса в Прикордонні» /Alice in Borderland розповідає про групу людей, яких переносять у паралельний всесвіт, де вони повинні перемагати в смертоносних іграх, аби лишитися в живих. Третій сезон виходить рівно за два роки після виходу другого, де основні персонажі, Арісу та Усагі, зрештою повернулись до реального світу, одружились і почали жити, здавалось би, нормальним життям. Однак пізніше Усагі викрадають, а Арісу отримує останню ігрову карту — Джокера.

Тизер демонструє короткий огляд подорожей та втечі головних героїв, і їхнє повернення у гру.

«З поверненням нових смертельних ігор, Арісу, Усагі та нові гравці повинні долати ще складніші, сповнені адреналіну випробування», — з офіційного синопсиса.

Свої ролі у серіалі повторять Кенто Ямадзакі (Арісу), Тао Цучія (Усагі), Хаято Ісомура, Аяка Мійоші та Кацуя Майгума. Серед новачків — Кодзі Окуру, Рісу Судо, Хіроюкі Ікеучі, Тіну Тамаширо, Котаро Дайґо, а також Кенто Каку (Акіра Нішікіяма в серіалі Like a Dragon: Yakuza), який зіграє Рюдзі — чоловіка, який досліджує потойбічне життя та стає провідником Усагі у смертельний ігровий світ. До режисури повернувся Шінсуке Сато, який також написав сценарій у співпраці з Ясуко Кураміцу.

Серіал «Аліса в Прикордонні» стартував на Netflix у 2020 році, де міцно закріпив за собою звання найпопулярнішого японського шоу на платформі. Перший сезон має 82% від критиків та 91% від глядачів на Rotten Tomatoes, в другого — 91% і 90% відповідно.

Перші два сезони наразі доступні для перегляду на Netflix, третій стартує 25 вересня 2025 року.

Популярні новини

Facebook намагається виманити дані для свого ШІ з вашої галереї і ще не опублікованих фото
Пігулка замість спортзалу — вчені успішно «прокачали» мишей без тренувань
Inno3D протестувала NVIDIA RTX 5050 — незалежних тестів на релізі знов годі чекати
Гаджети споживатимуть менше енергії завдяки наноплівці з потрійного сплаву
Новий павербанк товщиною 8,6 мм від Anker: ємність 5000 мА·год, підтримка MagGo та не тільки
«Знести» Xbox і Copilot: Windows 11 25H2 дозволить видаляти системні програми
Французька «людина-павук» запустила перший у світі екшен-токен Tigershark
Стратегічний резерв Ethereum (ETH) серед 38 компаній перевищив $3 млрд
Перші реакції на «Світ Юрського періоду: Відродження» — ностальгія «у стилі Спілберга» з ідеальною CGI і посереднім сюжетом
Відеокарти Sycom отримали кулери Noctua — RTX 5070 Ti, 5070 та 5060 Ti
«Деякі VIP-персони нагадують Ілона Маска»: творець «Гри в кальмара» каже, що третій сезон надихався «ситуацією в США»
Підрозділ Deutsche Bank отримав дозвіл на випуск євро-стейблкоїнів — EURAU
Навчання та саморозвиток. Як почати й не вигоріти
«Дослідники калу» збирають людські фекалії на випадок кінця світу: «Це наш обов’язок перед майбутнім»
Термоядерний Google: компанія отримуватиме 200 МВт від технології, якої ще не існує
Поліція розмістила фото доказів, спотворене ШІ — спочатку заперечувала, а потім вибачалася
«Втік від теми і моралі»: Джеймс Кемерон «розніс» хітовий фільм Крістофера Нолана з сімома «Оскарами»
Apple звинуватила інженера Vision Pro у викраденні «тисяч документів» — перед відходом до конкурентів
Новий ШІ програмування MiniMax-M1 б’є рекорди DeepSeek R1 — 1 млн токенів, лише $535 тис. за навчання
Науковці знайшли, куди поділася «відсутня» матерія Всесвіту
Samsung представила Exynos 2500 — свій перший 3-нм чип з 10 ядрами, графікою RDNA 3 та підтримкою 320 МП

Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати