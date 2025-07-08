Тизер і дата виходу 3-го сезону «Аліси в Прикордонні» — Sci-Fi трилеру Netflix про ігри на виживання

Кадри з серіалу «Аліса в Прикордонні» / Netflix

Netflix оголосив дату виходу та випустив перший тизер третього сезону «Аліси в Прикордонні» — японського науково-фантастичного серіалу, заснованого на манзі Харо Асо.

«Аліса в Прикордонні» /Alice in Borderland розповідає про групу людей, яких переносять у паралельний всесвіт, де вони повинні перемагати в смертоносних іграх, аби лишитися в живих. Третій сезон виходить рівно за два роки після виходу другого, де основні персонажі, Арісу та Усагі, зрештою повернулись до реального світу, одружились і почали жити, здавалось би, нормальним життям. Однак пізніше Усагі викрадають, а Арісу отримує останню ігрову карту — Джокера.

You’re not ready for the final game. ALICE IN BORDERLAND SEASON 3 🃏 COMING 2025 pic.twitter.com/wsecK6FqCM — Netflix (@netflix) February 12, 2025

Тизер демонструє короткий огляд подорожей та втечі головних героїв, і їхнє повернення у гру.

«З поверненням нових смертельних ігор, Арісу, Усагі та нові гравці повинні долати ще складніші, сповнені адреналіну випробування», — з офіційного синопсиса.

Свої ролі у серіалі повторять Кенто Ямадзакі (Арісу), Тао Цучія (Усагі), Хаято Ісомура, Аяка Мійоші та Кацуя Майгума. Серед новачків — Кодзі Окуру, Рісу Судо, Хіроюкі Ікеучі, Тіну Тамаширо, Котаро Дайґо, а також Кенто Каку (Акіра Нішікіяма в серіалі Like a Dragon: Yakuza), який зіграє Рюдзі — чоловіка, який досліджує потойбічне життя та стає провідником Усагі у смертельний ігровий світ. До режисури повернувся Шінсуке Сато, який також написав сценарій у співпраці з Ясуко Кураміцу.

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Серіал «Аліса в Прикордонні» стартував на Netflix у 2020 році, де міцно закріпив за собою звання найпопулярнішого японського шоу на платформі. Перший сезон має 82% від критиків та 91% від глядачів на Rotten Tomatoes, в другого — 91% і 90% відповідно.

Перші два сезони наразі доступні для перегляду на Netflix, третій стартує 25 вересня 2025 року.