Тизер і дата виходу 3-го сезону «Аліси в Прикордонні» — Sci-Fi трилеру Netflix про ігри на виживання

Netflix оголосив дату виходу та випустив перший тизер третього сезону «Аліси в Прикордонні» — японського науково-фантастичного серіалу, заснованого на манзі Харо Асо.

«Аліса в Прикордонні» /Alice in Borderland розповідає про групу людей, яких переносять у паралельний всесвіт, де вони повинні перемагати в смертоносних іграх, аби лишитися в живих. Третій сезон виходить рівно за два роки після виходу другого, де основні персонажі, Арісу та Усагі, зрештою повернулись до реального світу, одружились і почали жити, здавалось би, нормальним життям. Однак пізніше Усагі викрадають, а Арісу отримує останню ігрову карту — Джокера.

You’re not ready for the final game.

ALICE IN BORDERLAND SEASON 3 🃏 COMING 2025 pic.twitter.com/wsecK6FqCM

