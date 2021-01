Рецензия на фантастический сериал Alice in Borderland / «Алиса в пограничье»

Экранизации манги и/или аниме с живыми актерами редко выходят за пределы Японии — очень уж специфическим, не находящим должного отклика у западных зрителей, получается этот продукт. Но похоже, Netflix удалось подобрать ключик и к этому жанру – первый сезон сериала по манге Alice in Borderland получился совсем даже неплохим.

Alice in Borderland / «Алиса в пограничье» Жанр фантастика, боевик

Создатель Шинсуке Сато

В ролях Кенто Ямадзаки (Рёхей Арису), Тао Цучия (Юдзуха Усаги), Юки Моринага (Чота Сегава), Кейта Мачида (Дайкичи Карубе), Нидзиро Мураками (Шунтаро Тишия), Шо Аояги (Моризоно Агуни), Нобуаки Канеко (Бошия Хаттер) и др.

Канал Netflix

Год выпуска 2020

Серий 8

Сайты IMDb

Истории о могущественных силах, будь то боги, инопланетяне или всесильные корпорации, вмешивающиеся в жизнь простых смертных, переносящих их в иной мир или иное место, и ставящих в экстремальные условия, в которых они должны проявить лучшие свои качества, далеко не новы. Именно на таком сюжете построено большинство эпосов народов мира, а если говорить о более близких к нашему времени примерах, то можно вспомнить хоть «Мир реки» Филипа Фармера, хоть «Град Обреченный» братьев Стругацких, хоть недавнюю не очень удачную кинотрилогию The Maze Runner. Похожий сюжет и у манги Alice in Borderland, и у ее сериальной адаптации.

Трое молодых друзей — геймер-неудачник, не желающий ни учиться, ни искать работу; бармен, потерявший место из-за романа с сотрудницей; и мелкий офисный клерк, страдающий из-за матери, ушедшей в какую-то странную секту — убегая от полиции, прячутся в кабинке туалета на станции Сибуя, а когда выходят из нее, оказываются в Токио, в котором исчезли почти все жители. Какая-то могущественная сила то ли удалила всех токийцев, то ли перенесла лишь их небольшую частью в параллельную реальность, где они, чтобы выжить, должны принимать участие в смертельно опасных играх. Откажешься играть – очень быстро умрешь. Согласишься – скорее всего тоже умрешь, но через некоторое время.

Игры постоянно меняются, их сложность и тематика обозначаются игральными картами, которые выжившие, вместе с дополнительными днями жизни, получают по завершении испытаний. Самые страшные игры – с «червями», в них невидимые устроители играют с «сердцами» своих жертв, заставляя выступать против собственных друзей и совершать немыслимые жестокости и подлости. Наши друзья вынуждены принимать участие в играх, а параллельно они пытаются выяснить, кто стоит за всеми этим нечеловеческими забавами и как их прекратить. В итоге они узнают, что где-то в районе Токио существует сообщество «Пляж», члены которого могут знать ответы на часть вопросов.

Съемками Alice in Borderland руководил японский режиссер Шинсуке Сато, собаку съевший как раз на live-экранизациях манги. Он снял фильм по зомби-манге I Am a Hero, японскую версию Death Note: Light Up the New World, фэнтези Bleach, фильмы Inuyashiki и Kingdom, а сейчас работает над Kingdom 2. Интересно, что Сато имеет отношение и к игровой индустрии, он помогал создавать персонажей Tekken 4 и принимал участие в работе над Red Ninja: End of Honor.

По большому счету, Alice in Borderland – это микс «Пилы», «Повелителя мух» и «Королевской битвы». Нет, не игры, а фильма 2000 г., давшего жизнь и название игровому жанру. И, как и в оригинальной Battle Royale, не спешите привязываться к персонажам, смертность в сериале не ниже, чем в какой-нибудь Game of Thrones. Впрочем, кое-кто из героев доживет до финала первого сезона, который, к сожалению, немного предсказуем. Неужели кто-то думал, что добраться до выхода будет настолько просто?

Пожалуй, одна из самых впечатляющих вещей в Alice in Borderland — даже не жестокие головоломки, которые ценой чужих и своих жизней должны «решить» главные герои, а совершенно пустой Токио, в котором происходит действие сериала. Невероятно, но авторам удалось на время удалить всех прохожих с одного из самых загруженных пешеходных переходов в мире – диагонального Shibuya Crossing. Не обошлось без зеленых экранов и CGI, но выглядит это действительно очень круто. Да, мы отлично понимаем, что многие кадры сериала снимались ранним утром или вообще не в Токио (часть съемочных локаций находилась в Иокогаме и Кобо), но все равно, пустая столица Японии просто взрывает мозг.

Что же до других спецэффектов, то бюджет Alice in Borderland, конечно же, не сравним с бюджетами фильмов Marvel, так что здесь, как говорится, пустенько, но чистенько. Дикие звери, появляющиеся в нескольких кадрах, конечно, портят общую картину, но не слишком сильно.

Несмотря на общую простоту идеи, предсказуемость финала и некоторую повышенную эмоциональность героев, характерную для азиатских сериалов, смотрится Alice in Borderland очень даже неплохо. До оригинального Battle Royale сериал, конечно, не дотягивает, но в целом это действительно лучшая на сегодня экранизация манги с живыми актерами. В последних числах 2020 г. Netflix продлила сериал на второй сезон.