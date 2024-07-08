Новини Кіно 08.07.2024 о 12:38 comment views icon

Тизер-трейлер «F1» — фільм про Formula 1 із Бредом Піттом і Хав’єром Бардемом

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Ігор Панченко

Автор новин

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Світ кіно та автоперегонів зіткнулися на повній швидкості: з’явився перший тизер-трейлер фільму про Формулу-1 за участю Бреда Пітта та Хав’єра Бардема.

Формула-1 випустила трейлер напередодні Гран-прі Великої БританіїТизер-трейлер «F1» — фільм про Formula 1 із Бредом Піттом і Хав’єром БардемомТизер-трейлер «F1» — фільм про Formula 1 із Бредом Піттом і Хав’єром БардемомГран-прі Великої Британії — один з найстаріших етапів Формули-1. Проводиться з першого чемпіонату 1950 року, кожен чемпіонат.. У стрічці Пітт грає колишнього пілота, який повертається в перегони разом із напарником у виконанні Дамсона Ідріса. Вони виступають за вигадану команду APXGP. Фільм створювали в співпраці з десятьма реальними командами Формули-1, а деякі сцени знімали під час справжніх перегонів.

«Red Bull, Ferrari, Mercedes, Aston і тепер McLaren мають перевагу на прямих. Наш шанс — у поворотах», — інтригує Пітт у трейлері. «Нам потрібно збудувати машину для бою». Коли жінка запитує його про безпеку, він відповідає: «Хто взагалі згадував про безпеку?»

У фільмі також знялися Керрі Кондон, Тобіас Мензіс, Сара Найлз, Кім Бодня та Самсон Кайо. Продюсерами виступили Косинські, Брукгаймер, Чад Оман, Бред Пітт, Деде Гарднер, Джеремі Клейнер і Льюїс Хемілтон.

Прем’єра фільму в Північній Америці запланована на 27 червня 2025 року. Над картиною працювала команда, яка створила «Top Gun: Maverick», включно з режисером Джозефом Косинські й продюсером Джеррі Брукгаймером. У міжнародний прокат стрічка вийде 25 червня.

Трейлер (українські субтитри)

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Тизер-трейлер «F1» — фільм про Formula 1 із Бредом Піттом і Хав’єром Бардемом

Джерело: Hollywoodreporter

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