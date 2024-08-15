У Флориді помітили сотні Tesla Model 3, кинутих посеред поля — і вони абсолютно нові

Знімки, які поширились днями в Reddit, нагадують сцени з постапокаліптичного фільму або звичайне кладовище автомобілів, якби не єдиний нюанс — усі «покинуті» Tesla абсолютно нові.

Ідентифікаційні номери вказують на те, що автівки були виготовлені в період з квітня по травень 2024 року.

Вірусне фото було опубліковане в ланцюжку Tesla Model 3 на Reddit користувачем, на ім’я Ерік, який додав, що VIN-номери свідчать про те, що автівки абсолютно нові, а на знімках можна побачити «нестандартні колеса та інтер’єри змішаних кольорів». Позаду також можна побачити приклади попередньо оновленої Model 3 і кілька Model Y.

Пізніше у коментарях уточнили, що покинуті електромобілі були помічені біля сервісного центру Tesla в Тампі, штат Флорида, а розміщені вони саме у полі через те, що компанії Ілона Маска не вистачало місця на її головних підприємствах — заросла травою ділянка є такою собі парковкою для інвентаризації нових Model 3.

Незрозуміло однак, як довго автівки пробудуть під потенційно палючим сонцем, і чи не пошкодять деякі елементи гризуни, що можуть ховатися в такій високій траві.

Інший користувач Reddit, teckel, написав, що в мережі вже гуляли подібні кадри з Tesla Model Y 2022 року.

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Джерело: carscoops