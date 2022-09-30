У Newegg вивісили цінники на відеокарти NVIDIA RTX 4090 – багато варіантів за рекомендовані $1599, максимум $1999

В американському інтернет-магазині Newegg тепер можна побачити ціни перших відеокарт NVIDIA RTX 4090. Компанія назвала рекомендованою ціною для цієї карти $1599 і за такі гроші в асортименті справді є кілька екземплярів – наприклад, MSI Gaming Trio, Gigabyte Windforce або ASUS TUF Gaming. Також є й більш дорогі екземпляри: максимальна вартість $1999 у моделі ASUS ROG NVIDIA GeForce RTX 4090 OC Edition.

За додаткові $50-$150 можна знайти розігнані моделі, такі як MSI SUPRIM Liquid X з водним охолодженням ($1749). Ціна деяких моделей, таких, як Gigabyte Gaming та Gigabyte AORUS Master поки невідома, хоча вони також представлені на сайті.

Цінова картина, що відкрилася на Newegg, дозволяє судити про реалії ринку відеокарт найближчим часом. У жовтні до графічних адаптерів NVIDIA у торгових мережах приєднаються карти Arc A770 від Intel, які обіцяють конкуренцію у нижньому ціновому діапазоні. У листопаді на ринок вийдуть відеокарти AMD Radeon RX 7000 та молодші RTX від NVIDIA.

З одного боку, додавання нового гравця у особі Intel має зіграти на загальне зниження цін, з іншого знаходиться здорожчання виробництва чипів та зростання відеокарт у ціні, що пропонує NVIDIA. До кінця 2022 року ми можемо побачити у продажу більшість нових моделей усіх трьох виробників.

Джерело: VideoCardz