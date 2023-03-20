У Китаї підробляють SSD Samsung 980 Pro: під наклейкою контролер Maxio з фальшивою прошивкою, немає буфера DRAM, швидкість читання у 1,5 рази нижче

Якщо вам пропонують NVMe-накопичувач Samsung 980 Pro за низькою ціною, не поспішайте купувати. Одному з китайських користувачів попався підроблений накопичувач з контролером Maxio під фірмовою наклейкою. Цікаво, що його розпізнає як «рідний» програмне забезпечення Samsung Magician. У тестах підробка показує нижчі швидкості ніж справжній SSD 980 Pro.

На перший погляд, фальшивий накопичувач має ознаки справжнього: оригінальне пакування, наклейка Samsung 980 Pro 2TB, прошивка маскується під справжню. Після видалення наклейки ознаки підробки стають очевидними.

У SSD використовується контролер SSD Maxio MAP1602A PCIe 4.0 – той самий, що і в Acer Predator GM7. Контролер SSD створений за 12-нм техпроцесом TSMC, накопичувач не містить буферної DRAM. Широко відомо, що Samsung використовує у твердотілих накопичувачах власні чипи.

Звичайно, підроблений SSD з такими компонентами не демонструє в роботі показників оригіналу. Згідно з наданими тестами, швидкість послідовного читання та запису SSD становить 4,8 Гбіт/с та 4,5 Гбіт/с у CrystalDiskMark та 4,2 Гбіт/с та 3,9 Гбіт/с в AS SSD. Оригінальний Samsung 980 Pro досягає швидкостей 7 Гбіт/с та 5 Гбіт/с відповідно.

SSD продавався на Xianyu, ринку вживаних товарів Taobao, за 880 юанів або $127,77. Справжній привід зараз продається за ціною близько $170. Невдалий покупець стверджує, що деякий час не грав на комп’ютері, тому не знається на останніх технологіях. Крім того, у момент отримання покупки у нього не було під рукою ПК – минуло десять днів, перш ніж він спромігся протестувати накопичувач. Звичайно, подібні «вигідні» придбання завжди потрібно ретельно перевіряти, а краще не робити зовсім.

Слід зазначити, що проблеми не оминають й оригінальні накопичувачі Samsung 980 Pro. Як ми вже писали, нещодавно компанія випустила прошивку, що запобігає дивній поведінці двох останніх поколінь SSD – 980 та 990.

Джерело: Tom’s Hardware