Український тизер байопіку «Марія» — Анджеліна Джолі у ролі оперної легенди Марії Каллас (в кінотеатрах з 28 листопада)

Слідом за оригінальним трейлером Green Light Films опублікували український тизер фільму «Марія» — байопіку про легендарну оперну співачку Марію Каллас з Анджеліною Джолі в головній ролі.

Стрічка вже дебютувала на Венеційському фестивалі, де викликала кількахвилинні овації публіки.

«Сюжет фільму «Марія» розгортається у Парижі 1970 років та показує прекрасну й одночасно трагічну історію кохання найвидатнішої оперної співачки світу, пережиту та переосмислену нею в останні дні життя».

Гру Джолі високо оцінили у рецензіях, називаючи акторку головною претенденткою на кінонагороди у 2024-2025 роках. Під час підготовки до ролі Анджеліна пів року займалася оперним вокалом та особисто виконала деякі партії у ключових сценах стрічки.

Також серед акторського складу можна побачити Коді Сміта-Макфі («Світанок планети мавп», «Люди Х: Апокаліпсис», «Елвіс»), зірку італійського кіно Альбу Рорбахер («Незнайома дочка», «Хімера»), Пʼєрфраческо Фавіно («Коменданте», «Падреностро», «Зрадник») та Валерію Голіно, відому за серіалом «Ранкове шоу» та фільмами «Портрет дівчини у вогні» й «Фріда».

Постановником стрічки виступив Пабло Ларраін — продюсер оскароносного фільму «Фантастична жінка» та режисер байопіків «Джекі» з Наталі Портман та «Спенсер» з Крістен Стюарт. Сценарій написав Стівен Найт, відомий за роботою над серіалом «Гострі картузи» та майбутнім однойменним фільмом.

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В українських кінотеатрах «Марія» дебютує 28 листопада.