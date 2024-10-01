Перший погляд на фільм «Гострі картузи» та «сивочолого» Томаса Шелбі

З’явились фото зі знімального майданчика та перший кадр майбутнього повнометражного фільму «Гострі картузи» від Netflix.

На одному з фото позують творець оригінального серіалу «Гострі картузи» Стівен Найт та Кілліан Мерфі, який повернувся до ролі Томаса Шелбі у повнометражному фільмі. Тоді як другий кадр вже показує актора в образі — і персонаж, як бачимо, постає тут у дорослішій версії з дещо навіть посивілим волоссям.

Окрім Мерфі до акторського складу фільму «Гострі картузи» доєднались Ребека Фергюсон, Баррі Кеоган і Тім Рот — однак їхні ролі поки не розкривають, як власне і сам сюжет. Відомо лише, що події розгорнуться під час Другої світової війни й, за чутками, зосередяться на історії нового покоління клану Шелбі.

Сам Найт продюсує стрічку та написав сценарій, тоді як режисером виступить Том Гарпер, який також зняв кілька епізодів для серіалу.

Раніше стало відомо, що фільм «Гострі картузи» потенційно отримає більший бюджет, ніж в серіалу.

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Перший сезон серіалу «Гострі картузи» дебютував у 2013 році, тоді як шостий і останній сезон вийшов в ефір у 2022 році на Netflix. У червні стримінг оголосив про роботу над повнометражним фільмом; також ходять чутки про розробку приквелу до серіалу, який зосередиться на Поллі, матріарху кримінального клану Шелбі.