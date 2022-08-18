В Китаї через аномальну спеку закрили заводи Intel, Foxconn, Toyota та інших — інцидент може зірвати постачання та спровокувати чергове зростання цін на комплектуючі

Найбільший виробник акумуляторів для електромобілів Contemporary Amperex Technology Co. Limited (CATL), Intel, Foxconn, Toyota, Texas Instruments, Volkswagen та багато інших компаній змушені закрити на шість днів свої заводи у китайській провінції Сичуань. Вимога уряду Китаю зупинити роботу підприємств до 20 серпня пов’язана з аномальною спекою, що спричинила енергетичну кризу в регіоні.

У серпні температура повітря у Китаї піднялася до найвищого рівня за останні 60 років. У деяких містах термометри підкорюють 40°C. Сичуань, одна з найбільш густонаселених провінцій, дуже залежить від гідроенергетики. Це робить її дуже вразливою до спеки, що збільшує використання кондиціонерів та висушує водосховища гребель.

Сичуань – важливий центр виробництва напівпровідників та сонячних панелей. Регіон, багатий на мінеральні ресурси, що використовуються у фотоелектричній та електронній промисловості. У провінції також видобувають літій, який використовується для акумуляторів.

Тимчасове закриття може призвести до підвищення цін на полікремній та літій через скорочення пропозиції. Станом на 17 серпня, лише за два дні після зупинки, представники галузі підтвердили зростання ціни на полікремній.

Деякі компанії не очікують значних перебоїв у виробництві. Foxconn, яка виробляє iPad для Apple у цьому регіоні, заявила, що посуха поки що не сильно на них вплинула. Volkswagen у понеділок заявив, що не чекає тривалих затримок постачання.

Зростання політичної напруженості та «тісна взаємодія» китайського уряду з виробниками змушують їх переносити виробництво до інших країн.

Джерела: The Verge, Bloomberg, CNN